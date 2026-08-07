O City rejeita a primeira proposta do Barcelona pela contratação de Rodri

O Barcelona se movimentou rapidamente para contratar Rodri, astro do Manchester City, após obter o aval do jogador.

O jornal "Sport" informou que o Barcelona apresentou uma oferta financeira inicial no valor de 45 milhões de euros, além de 10 milhões em variáveis, uma proposta que o clube inglês não aceita.

O Manchester City havia estabelecido sua linha vermelha com o Real Madrid em 65 milhões de euros, e continua firme nesse preço pelo jogador, apesar de haver margem para negociação.

É possível que o próprio Rodri participe dessas negociações, dada sua grande importância dentro do clube, depois de ter conquistado o direito de decidir sobre o seu futuro.

O clube catalão entende que o jogador tem apenas um ano restante de contrato, e que ele já deu o seu aval para assinar, de modo que não haverá qualquer disputa de lances para contar com os seus serviços.

Durante as primeiras conversas, o entorno do jogador informou ao Barcelona que o Manchester City busca receber 65 milhões de euros.

O Barcelona estabeleceu um teto para o valor fixo que pagará na negociação, que não ultrapassará, em hipótese alguma, os 50 milhões de euros. Depois disso, podem ser acrescentadas variáveis para elevar o valor da negociação a um montante próximo dos 60 milhões de euros, preço que o Barcelona considera justo.

O Sport destacou que "as relações entre os dois clubes são boas, e espera-se que ambas as partes, durante o fim de semana atual, consigam chegar a um acordo definitivo para concretizar a negociação".

Já em relação ao jogador, o Barcelona estava bem ciente das exigências de Rodri, por ser um dos jogadores mais bem pagos do Manchester City, e que já tinha uma proposta de renovação de contrato sobre a mesa.

O Barcelona trabalhou sobre esses números e chegou a um acordo preliminar quanto ao contrato do jogador para as próximas quatro temporadas, e Rodri poderá viajar na próxima semana para Barcelona, caso a negociação seja fechada em definitivo nos próximos dias.