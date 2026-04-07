O City frustra os grandes clubes da Inglaterra em uma negociação de ouro

Os grandes clubes da Inglaterra estão agindo com cautela para definir seus objetivos na janela de transferências de verão com antecedência; nesse contexto, surge uma nova notícia que pode redefinir o meio-campo de um dos grandes da Premier League na próxima temporada.

Um dos astros do Nottingham Forest e da seleção inglesa está a receber grande atenção por parte do Chelsea, do Manchester United e também do Manchester City, mas este último parece estar mais perto de fechar o negócio que todos os grandes clubes desejam.

O site “Manchester Evening News” informou que o Manchester City é, atualmente, o mais próximo de fechar a contratação de Elliot Anderson, meio-campista do Nottingham Forest, por cerca de 65 milhões de libras esterlinas.

E confirmou que a equipe do técnico Pep Guardiola está à frente de concorrentes de peso, como Manchester United, Chelsea e Tottenham, nesta negociação.

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Anderson, de 23 anos, brilhou nos últimos 18 meses e se tornou um dos principais meio-campistas em ascensão da Premier League, o que o tornou um alvo principal da diretoria do City durante a janela de transferências de verão.

Relatos indicam que o jogador demonstrou vontade de se transferir para o City, o que aumenta as chances de a negociação ser concluída em breve.

O City busca fechar o acordo antes do início da Copa do Mundo de 2026, para evitar que o valor do jogador suba caso ele se destaque com a seleção inglesa, já que se espera que ele desempenhe um papel fundamental ao lado de Declan Rice nos planos do técnico Thomas Tuchel, de acordo com o mesmo site.

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Anderson recebeu sua primeira convocação para a seleção inglesa em agosto passado e teve que esperar até o mês seguinte para fazer sua estreia na vitória por 2 a 0 sobre Andorra nas eliminatórias da Copa do Mundo.