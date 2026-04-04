O City faz o Liverpool relembrar a temporada desastrosa

O Liverpool enfrenta uma situação sem precedentes nesta temporada, e a partida de hoje dos Reds contra o Manchester City não foi exceção, tendo em vista o fraco desempenho que a equipe vem apresentando em todos os aspectos.

O Liverpool sofreu uma dura derrota por 4 a 0 para o City no estádio de Wembley, nas quartas de final da Copa da Inglaterra.

De acordo com as estatísticas da Opta, os Reds sofreram sua 15ª derrota em todas as competições nesta temporada.

A rede confirmou que este é o “maior número de derrotas em uma única temporada desde 2014-2015, quando os Reds sofreram 18 derrotas sob o comando de Brendan Rodgers”, antes de descrever a situação dos Reds como “catastrófica”.

Esta nova derrota agrava ainda mais a situação dos Reds nesta temporada, já que o time foi eliminado de todas as competições nacionais, após ter sido eliminado da Copa da Liga, enquanto ocupa atualmente a quinta posição na Premier League, com 49 pontos.

Ao Liverpool resta apenas a Liga dos Campeões nesta temporada, onde se prepara para enfrentar o Paris Saint-Germain nas quartas de final.

As duas equipes se enfrentam na partida de ida no Parque dos Príncipes na próxima quarta-feira, com o retorno marcado para a terça-feira seguinte (14 de abril).

Essa derrota dolorosa aumentou a incerteza sobre o futuro do técnico Arne Slot, já que alguns relatos sugerem que a diretoria do Liverpool está decidida a demiti-lo, enquanto o espanhol Xabi Alonso é considerado o principal candidato à sua sucessão.