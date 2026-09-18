Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-EUR-C3-MAN UTD-TRAININGAFP
Khaled Mahmoud
Traduzido por

O Cincinnati, dos Estados Unidos, se aproxima da contratação de ex-zagueiro do Manchester United

T. Malacia
Manchester United
FC Cincinnati
Major League Soccer
Premier League
Países Baixos
England
EUA

Do ausente por longo tempo à oportunidade americana

O clube Cincinnati está próximo de acertar a contratação do ex-zagueiro do Manchester United, após ele passar por um período de adaptação e testes junto ao time norte-americano no início desta semana; a direção do clube está acelerando os passos para concluir a negociação e contratá-lo em uma transferência gratuita.

Segundo o jornal "The Athletic", a movimentação do clube norte-americano em direção a Tyrell Malacia veio após dispensar o zagueiro central Matt Miazga e incluí-lo na lista de dispensas no início do mês corrente, o que abriu o espaço necessário no elenco para fechar a nova contratação.

O mesmo jornal havia informado que Malacia vem treinando regularmente com o clube da liga norte-americana, após sua saída de "Old Trafford" neste verão, ao fim de uma passagem que durou quatro anos.

O zagueiro holandês disputou 39 partidas com o Manchester United em sua primeira temporada, antes de sua trajetória sofrer um grande revés em decorrência de uma lesão grave na cartilagem do joelho, que o afastou dos gramados por cerca de 550 dias.

Malacia marcou seu retorno em 28 de novembro de 2024, sob o comando do técnico Rúben Amorim, tendo disputado algumas partidas antes de ser emprestado ao PSV Eindhoven até o fim da temporada (2024-2025).

Na última temporada, o zagueiro apenas apareceu em três partidas como reserva pelo Manchester United na Premier League, com um total de apenas 15 minutos, deixando o clube oficialmente após o término de seu contrato.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google