O clube Cincinnati está próximo de acertar a contratação do ex-zagueiro do Manchester United, após ele passar por um período de adaptação e testes junto ao time norte-americano no início desta semana; a direção do clube está acelerando os passos para concluir a negociação e contratá-lo em uma transferência gratuita.

Segundo o jornal "The Athletic", a movimentação do clube norte-americano em direção a Tyrell Malacia veio após dispensar o zagueiro central Matt Miazga e incluí-lo na lista de dispensas no início do mês corrente, o que abriu o espaço necessário no elenco para fechar a nova contratação.

O mesmo jornal havia informado que Malacia vem treinando regularmente com o clube da liga norte-americana, após sua saída de "Old Trafford" neste verão, ao fim de uma passagem que durou quatro anos.

O zagueiro holandês disputou 39 partidas com o Manchester United em sua primeira temporada, antes de sua trajetória sofrer um grande revés em decorrência de uma lesão grave na cartilagem do joelho, que o afastou dos gramados por cerca de 550 dias.

Malacia marcou seu retorno em 28 de novembro de 2024, sob o comando do técnico Rúben Amorim, tendo disputado algumas partidas antes de ser emprestado ao PSV Eindhoven até o fim da temporada (2024-2025).

Na última temporada, o zagueiro apenas apareceu em três partidas como reserva pelo Manchester United na Premier League, com um total de apenas 15 minutos, deixando o clube oficialmente após o término de seu contrato.

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