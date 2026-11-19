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Antonio Conte fez uma revelação surpreendente sobre seu futuro ao admitir que espera voltar à Juventus para uma segunda passagem como técnico. O ex-treinador de Napoli e Inter mantém laços profundos com o clube, pelo qual teve grande sucesso tanto como jogador quanto como técnico campeão.

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Conte abre as portas para voltar a Turim

O técnico italiano passou mais de uma década defendendo a Juventus em campo antes de conquistar três títulos consecutivos do Campeonato Italiano como treinador, dando início à sequência de nove Scudettos seguidos do clube na década de 2010. Turim continua sendo o único lugar em sua carreira de técnico onde permaneceu por mais de dois anos, e ele acredita que assuntos inacabados acabarão por levá-lo de volta.

"Acho que, mais cedo ou mais tarde, o ciclo vai se fechar", admitiu Conte em entrevista ao Cronache di Spogliatoio. "Sei que deixei algo para trás e sei que, em algum momento, o ciclo com a Juventus vai se fechar.

"Houve momentos no passado em que poderíamos ter voltado a trabalhar juntos, mas foi difícil porque duas coisas precisam coincidir. Eu tenho que estar disponível, e a Juventus precisa estar procurando um técnico que não esteja empregado naquele momento."

Por que o momento impediu o retorno de Conte à Juventus

Conte explicou que duas oportunidades recentes em Turim não se concretizaram por uma questão de momento, o que o levou aos bancos de rivais da Serie A. Ele também revelou que, em 2009, esteve na sede do clube pronto para assinar, dois anos antes de sua contratação, mas uma divergência sobre o meia brasileiro Diego impediu o acerto.

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"Houve duas ocasiões. Na primeira, quando a Juventus decidiu contratar Maurizio Sarri, eu estava disponível e depois acabei na Inter. Houve uma segunda vez em que eu estava livre, justamente quando [Cristiano] Giuntoli chegou. Giuntoli decidiu apostar em [Thiago] Motta, e eu fui para o Napoli."

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Ele acrescentou: "Depois da minha passagem pelo Bari, havia a possibilidade de eu ir para a Juventus. [Claudio] Ranieri era o técnico na época, mas acabaram dispensando-o e colocando Ciro [Ferrara] nos três últimos jogos, na esperança de conseguir a classificação para a Champions League.

"Eles sabiam perfeitamente que eu jogaria no 4-2-4, considerando que teria atacantes como Mauri, [Vincenzo] Iaquinta, [David] Trezeguet e [Alessandro] Del Piero. Eu disse a eles: 'Olhem, no ataque já estamos bem servidos, precisamos contratar pontas'. Mas, por algum motivo, acabaram contratando Diego, do Werder Bremen. Depois me ligaram e disseram: 'Precisamos que você venha porque ainda precisamos de algumas garantias suas'. Eu ainda estava no Bari naquela época."

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Como a divergência sobre Diego em 2009 mostrou que Conte não abre mão de suas ideias

Aquela reunião de 2009 na sede da Juventus evidenciou as convicções táticas rígidas que marcaram toda a carreira de Conte como técnico e o levaram a desistir da transferência dos seus sonhos antes de assinar o contrato.

"Fui até lá, entrei como técnico da Juve e começamos a conversar. Perguntaram como eu queria jogar, e respondi: 'No 4-2-4'. Disseram: 'Mas onde você colocaria o Diego?' Respondi: 'Foram vocês que o contrataram, embora eu tenha dito que já tínhamos quatro atacantes. Então, eu o colocaria ao lado de um dos centroavantes'.

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"Depois me disseram: 'Bem, o Diego quer jogar no 4-3-1-2'. Imaginem minha raiva naquele momento. Mas essa raiva mostra que sou uma pessoa muito direta, que não faz concessões. Qualquer outra pessoa, literalmente qualquer outra, teria dito: 'Claro, eu o colocaria até no gol se vocês quisessem, é só me deixarem assinar o contrato que eu vou para a Juve'.

"Afinal, eu estava saindo do Bari para a Juventus. Mas, depois que me disseram aquilo, mantive minhas ideias, mantive minhas convicções e mantive a posição de que não faria concessões nem prometeria algo que sabia que não cumpriria.

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"Então, eu disse: 'Se um jogador decide como vamos jogar, não sou o técnico certo para vocês'. E foi isso. Fui embora e, quando saí daquela reunião, já não era mais o técnico da Juventus."

O que vem pela frente para Conte e Juventus

Um eventual reencontro em Turim depende da coincidência exata descrita por Conte: ele precisa estar disponível no mercado ao mesmo tempo em que a Juventus tenha uma vaga no comando técnico. Igualmente importante, a direção do clube saberá, pela saída dele da reunião de 2009, que contratar o ex-técnico tricampeão italiano significa apoiar suas convicções táticas rígidas sem concessões.