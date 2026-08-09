Longe de qualquer crise ligada ao caso Rodri, José Mourinho trabalha em total sintonia com a diretoria do Real Madrid, e o treinador português sente grande confiança na capacidade do clube de montar um time forte e competitivo durante a atual janela de transferências de verão.

José Mourinho é um homem feliz no momento, e sua felicidade nasce do fato de vestir o escudo do Real Madrid no peito a maior parte do tempo; ele trabalha no lugar que deseja, nas condições que prefere e com os jogadores que escolhe.

E desde o momento em que Florentino Pérez, no fim de abril passado, tomou a decisão de que o retorno do treinador português representava a melhor opção para o Real Madrid, prevaleceu um estado de harmonia e total entendimento entre Mourinho e a diretoria do clube.

Essa harmonia se manteve até a semana passada, que testemunhou uma crise nebulosa levantada em torno do caso Rodri, embora o quadro dentro do clube fosse completamente diferente do que se divulgava fora de seus muros, segundo informou o jornal espanhol "AS".

E desde aquela reunião realizada no hotel Santo Mauro, na capital espanhola, Madri, com a presença de José Ángel Sánchez, Juni Calafat e José Mourinho, o diálogo entre as três partes permaneceu claro, franco e completo.

E, claro, Mourinho pediu a contratação de alguns jogadores, além de informar a outros jogadores de forma direta e pessoal que não contaria com eles em seu próximo projeto, mas todas essas decisões vieram no âmbito de um acordo mútuo com a diretoria do clube, e não houve nenhum momento de tensão real entre o treinador e os dirigentes.

E durante essas reuniões, foram discutidos diversos assuntos relacionados ao futuro do time, entre eles a possibilidade de contratar Denzel Dumfries, e a conversa sobre Bernardo Silva e sua versatilidade e a possibilidade de utilizá-lo em mais de uma posição, além de estudar a possibilidade de reforçar a zaga e o meio-campo, bem como a necessidade de acrescentar mais velocidade e força ao setor ofensivo.

Mourinho não impôs condições à diretoria do Real Madrid, mas apresentou-lhe as necessidades do time desde o primeiro dia, e discutiu com ela as posições que, em sua visão, precisam de reforço, assim como os nomes que poderiam dar ao time o incremento desejado. E durante essas discussões, surgiu o nome de Rodri, pois todos concordaram, ao final, sobretudo após o nível que o jogador apresentou durante a Copa do Mundo, que ele poderia representar um reforço importante e valioso para o elenco do Real Madrid.

E, de fato, o Real Madrid apresentou uma oferta para contratar o meio-campista, mas Rodri escolheu outra oferta, que foi a do Barcelona neste caso. E o clube merengue não conseguiu chegar a um acordo com o jogador, e o mais importante é que sequer chegou a entrar em negociações com o Manchester City sobre o negócio.

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E a diretoria do Real Madrid estava plenamente ciente dessa situação e a aprovou, assim como Mourinho a aceitou sem objeção, o que confirma que o treinador português não esteve por trás da crise inicial que alguns tentam provocar, e não causou nenhuma tensão dentro do clube por causa do fracasso da negociação de Rodri.

Mourinho sabe muito bem que faltam três semanas para o fim da janela de transferências de verão, e que todos os dirigentes em Valdebebas trabalham com o máximo de sua energia para montar um time forte e capaz de competir em todas as frentes. E o trabalho dentro do Real Madrid é feito por meio de canais de comunicação abertos entre todas as partes, com uma coordenação contínua entre o treinador e a diretoria sobre as necessidades do time e seu futuro.

E, claro, Mourinho gostaria de ver Rodri com a camisa do Real Madrid, e não há dúvida de que o jogador seria um reforço importante para o time, mas o fracasso da negociação não se transformou em um grande problema dentro do clube, e não merecia toda essa raiva ou alvoroço que se levantou ao seu redor.

A prova disso é que o próprio Mourinho, desde a reunião do hotel Santo Mauro, sugeriu a necessidade de contratar Bernardo Silva, ressaltando sua capacidade de ocupar a posição de armador, além dos outros papéis que ele consegue desempenhar no meio-campo e no ataque.

E, dois meses após aquela reunião, Bernardo Silva já pode, de fato, executar esse papel e comprovar o acerto da visão de Mourinho, o que dá ao treinador português uma opção adicional e importante na construção de seu plano tático para a nova temporada.

A porta se fechou para Rodri?

A pergunta agora: o fracasso da negociação significa que a porta se fechou definitivamente para Rodri? A resposta é não.

A porta não se fechará por completo até o prazo final do fechamento do mercado de transferências de verão, mas isso não significa, ao mesmo tempo, que o Real Madrid dará tudo de si para contratar um novo meio-campista durante o período restante.

E a principal razão para isso é que Mourinho e a diretoria do Real Madrid não acreditam que o mercado de transferências no momento ofereça um jogador que possua as mesmas qualificações que eles buscam.

Por isso, o clube dá continuidade ao processo de busca e análise, mas com calma e confiança, sem se apressar em tomar uma decisão que possa não ser adequada ao novo projeto esportivo.

E o Real Madrid tem atualmente um conjunto de opções capazes de dar ao time o equilíbrio desejado no meio-campo, à frente delas Bernardo Silva, Arda Güler e Aurélien Tchouaméni, além de aguardar que o quadro se esclareça mais no que diz respeito a Eduardo Camavinga.

E a comissão técnica e a diretoria consideram que esse conjunto pode formar um meio-campo forte e diversificado, especialmente com a capacidade de alguns jogadores de ocupar mais de uma posição e mudar seus papéis conforme a natureza dos jogos.

Mourinho impõe suas regras no Real Madrid

A questão não se refere apenas às novas contratações, pois Mourinho já começou a consolidar seu próprio estilo dentro do Real Madrid, e a impor as regras que regem a vida diária no campo de treinamento, algo que foi revelado por reportagens jornalísticas nos últimos dias.

Ordem, disciplina e controle total são as características mais marcantes do estilo de Mourinho dentro do time, e ele sente grande felicidade com aquilo que considera uma volta para casa, após longos anos afastado do clube.

E o treinador português lida com muita clareza com seus jogadores, pois não deixa margem para ambiguidade sobre os papéis deles ou seu futuro dentro do time.

E os jogadores valorizam essa clareza, até mesmo aqueles que sabem que Mourinho não contará com eles após o fechamento do mercado de transferências, algo que pode levar a algumas mudanças no elenco atual do time nas próximas semanas.

Ainda assim, essas decisões são tomadas por meio do diálogo direto, e sem provocar crises ou raiva dentro do vestiário.

Mourinho sabe que a próxima fase será mais difícil, e que o verdadeiro teste começará com o início das competições oficiais e o aumento do volume das pressões, mas o treinador português e a diretoria do Real Madrid parecem completamente de acordo quanto à forma pela qual desejam montar o time.

E no momento em que o caso Rodri provocou muita polêmica fora dos muros do clube, o quadro dentro do Real Madrid parece mais tranquilo.

Mourinho conhece as necessidades de seu time, a diretoria conhece suas exigências, e a busca pelas contratações adequadas continua, mas sem afobação ou decisões aleatórias.

E por isso, o fracasso da contratação de Rodri não representa, no momento, uma crise dentro do Real Madrid, mas apenas um assunto que não foi resolvido, enquanto o clube segue trabalhando para montar um time capaz de competir, em meio a uma total confiança de Mourinho nas opções disponíveis diante dele.