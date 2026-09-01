O choque das últimas horas: os bastidores do fracasso do Barcelona em fechar sua última contratação do verão

Fracassou a tentativa do Barcelona de fechar uma contratação nas últimas horas do mercado de verão, que se encerrou há pouco.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o Barcelona tentou reforçar seu elenco com a contratação de Rud Nijstad (18 anos), zagueiro proveniente do clube holandês Twente, no último dia da janela de transferências.

Mas as intenções do clube catalão esbarraram diretamente na resposta do congênere holandês, que se recusou a abrir mão de seu promissor defensor.

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O Barcelona vinha tentando havia dias contratar Nijstad, um zagueiro de estatura elevada (1,95 metro) que possui grande habilidade na distribuição da bola e enorme potencial ofensivo.

Relatos vindos da Holanda apontaram uma oferta inicial no valor de 8 milhões de euros, recusada pelo Twente, e o clube catalão não desistiu e fez uma última tentativa hoje.

Ainda assim, essa última tentativa de garantir a contratação de Nijstad fracassou, e fontes do Barcelona esclarecem que o negócio foi abandonado por causa da postura do clube holandês.

O Twente considera Rud Nijstad um jogador extremamente atraente, e poderia vendê-lo por mais de 10 milhões de euros no mínimo, e alguns veículos de imprensa chegam a indicar que o clube holandês pretende obter cerca de 50 milhões de euros pela venda de seu jogador a um dos clubes da Premier League inglesa, uma exigência que parece bastante ambiciosa.

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