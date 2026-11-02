Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
로날드 아라우호 (Ronald Araujo)Getty Images
Traduzido por

O choque da Premier League e o conselho de Suárez: Araújo relata os bastidores de seus primeiros dias no Liverpool

Crystal Palace x Liverpool
Crystal Palace
Liverpool
Premier League
R. Araujo
L. Suarez
D. Nunez
England
Uruguai

"Darwin Núñez é meu amigo próximo"

Cobertura absoluta
Disney+ logo

Disney+

✅ Garante a transmissão de 100% das partidas do campeonato ao vivo, sem cortes de grade ou jogos exclusivos fora da plataforma.

✅ Permite assistir a partidas completas gravadas e compactos estendidos a qualquer hora, ideal para quem perde as rodadas que começam cedo no horário de Brasília.

✅ Reúne no mesmo app as transmissões esportivas da ESPN e todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Pixar, Marvel e Star.

Mensal a partir deR$ 62,90

Ronald Araújo, zagueiro do Liverpool, revelou o que mais o surpreendeu após sua transferência para a Premier League, depois de anos jogando na La Liga com a camisa do Barcelona. 

Em entrevista ao canal "Sky Sports", o jogador uruguaio explicou que as partidas na Inglaterra raramente oferecem um momento para relaxar, independentemente da posição do time adversário na tabela.

E afirmou: "Até o minuto noventa da partida, você não para de correr", destacando as exigências físicas e a imprevisibilidade dos resultados nessa competição.

O zagueiro central também elogiou Luis Suárez, ex-atacante do Barça e atualmente no Inter Miami, por seu apoio a ele desde seus primeiros dias no Barcelona.

Próximas partidas
CRY

CRY

Premier League

08 de nov. de 2026

LIV

LIV

Araújo explicou: "Ele sempre me diz o que pensa, e isso me ajuda muito", descrevendo os conselhos sinceros do ex-atacante do Liverpool como um sinal de carinho.

Também elogiou seu compatriota Darwin Núñez, a quem descreveu como seu amigo íntimo, por tê-lo ajudado a se adaptar ao Liverpool e a entender o clube e a cidade.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google