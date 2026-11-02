Ronald Araújo, zagueiro do Liverpool, revelou o que mais o surpreendeu após sua transferência para a Premier League, depois de anos jogando na La Liga com a camisa do Barcelona.

Em entrevista ao canal "Sky Sports", o jogador uruguaio explicou que as partidas na Inglaterra raramente oferecem um momento para relaxar, independentemente da posição do time adversário na tabela.

E afirmou: "Até o minuto noventa da partida, você não para de correr", destacando as exigências físicas e a imprevisibilidade dos resultados nessa competição.

O zagueiro central também elogiou Luis Suárez, ex-atacante do Barça e atualmente no Inter Miami, por seu apoio a ele desde seus primeiros dias no Barcelona.

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Araújo explicou: "Ele sempre me diz o que pensa, e isso me ajuda muito", descrevendo os conselhos sinceros do ex-atacante do Liverpool como um sinal de carinho.

Também elogiou seu compatriota Darwin Núñez, a quem descreveu como seu amigo íntimo, por tê-lo ajudado a se adaptar ao Liverpool e a entender o clube e a cidade.