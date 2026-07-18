O Chelsea supera o Arsenal e vai concretizar uma megatransferência de quase 140 milhões de euros

O Chelsea e o Aston Villa chegaram a um acordo sobre Morgan Rogers, segundo o especialista em mercado de transferências David Ornstein, do The Athletic. Uma oferta no valor equivalente a 137,5 milhões de euros foi aceita pelo clube de Birmingham.

Segundo Ornstein, faltam apenas os últimos detalhes para que a transferência do meio-campista ofensivo seja finalizada. Rogers, que ainda tem contrato com o Villa até meados de 2030, assinará um contrato de seis anos em Stamford Bridge. Além disso, o Chelsea tem a opção de prorrogar esse contrato por mais um ano.

“Rogers, de 23 anos, deseja muito ir para o Chelsea, onde o novo técnico Xabi Alonso e os planos futuros do clube o atraem bastante”, escreve Ornstein. “O Arsenal também demonstrou interesse no jogador da seleção inglesa, mas ele escolheu o Chelsea como seu destino preferido.”

Rogers teve uma evolução fulminante no Villa, pelo qual acabou disputando 125 partidas, marcando 31 gols e dando 29 assistências. Em parte graças aos seus 14 gols e 12 assistências em todas as competições na última temporada, o Villa se classificou para a Liga dos Campeões e conquistou a Liga Europa.

Rogers foi convocado pela primeira vez para a seleção da Inglaterra em novembro de 2024 e já soma 21 partidas pela seleção. O jogador destro está recebendo muitos minutos neste Mundial do técnico Thomas Tuchel, que o escalou como titular contra a Argentina e viu essa aposta ser recompensada com uma assistência. A Inglaterra acabou perdendo (1 a 2).

O Villa já estava se preparando para a saída de Rogers, segundo o The Athletic, e o clube já vinha se adaptando a essa possibilidade há algum tempo. Assim, os Villans superaram o Newcastle United na disputa por Johan Manzambi, que chegou por 60 milhões do SC Freiburg. João Gomes também está a caminho, vindo do Wolverhampton Wanderers por cerca de 45 milhões de euros.

Não é só o tesoureiro do Villa que está tendo um bom dia; o do Middlesbrough também pode esperar uma quantia considerável. O clube da Championship vendeu Rogers em fevereiro de 2024 por cerca de dez milhões de euros ao Villa e negociou uma participação de 20% sobre a revenda.

Um rápido cálculo mostra que o Boro pode, portanto, receber mais cerca de 27,5 milhões de euros, ou um pouco menos se a participação na revenda se referir apenas ao lucro.