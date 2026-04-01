Chelsea sofre o maior prejuízo financeiro da história da Premier League

A última temporada foi positiva dentro de campo para o Chelsea. O clube conquistou a Conference League e terminou a Premier League na quarta colocação, garantindo vaga na próxima edição da Champions League, em 2025/26.

Apesar do bom desempenho esportivo, a situação financeira contou uma história diferente. O clube londrino registrou receitas superiores a 560 milhões de euros, mas fechou o último exercício com prejuízo acima de 300 milhões de euros.

Segundo o jornal espanhol As, o valor representa o maior déficit já registrado na história da Premier League. O recorde anterior pertencia ao Manchester City, que havia registrado perdas de pouco mais de 205 milhões de euros em 2011.

A temporada passada também começou com uma punição: o Chelsea recebeu uma multa de 31 milhões de euros da Uefa por descumprir regras financeiras relacionadas ao mercado de transferências. A entidade europeia acompanha de perto as contas do clube há cerca de três anos.

De acordo com a BBC, o resultado negativo também inclui outros custos extraordinários. Entre eles estão multas aplicadas pela Premier League por pagamentos a agentes durante o período em que Roman Abramovich era dono do clube, além de acordos financeiros com jogadores. Casos como o do atacante Raheem Sterling, que deixou o elenco, e do ucraniano Mykhailo Mudryk, atualmente suspenso por doping, também impactaram as contas.

Mesmo assim, em Stamford Bridge o discurso é de confiança. O clube afirma estar comprometido com as regras de sustentabilidade financeira da Premier League, que permitem prejuízos de até 120 milhões de euros ao longo de três anos.

A diretoria acredita que as receitas da atual temporada devem bater recorde e ajudar a equilibrar as finanças. Nesse cálculo entram cerca de 100 milhões de euros conquistados com o título do Mundial de Clubes no último verão europeu, além de mais de 90 milhões de euros em direitos de transmissão da Champions League nesta temporada.