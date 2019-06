"O Chelsea precisa de você!", Ferdinand pede que Lampard assuma como técnico do clube

Ex-jogador torce pela ida do amigo aos Blues: "ele merece o emprego"

O ex-zagueiro do Rio Ferdinand pediu a Frank Lampard que se torne o novo técnico do .

Os Blues agora estão sem treinador depois que Maurizio Sarri retornou à para assumir a e o ex-meia é um dos cotados para ser o comandante do Chelsea a partir da próxima temporada.

E Ferdinand, em um Storie do Instagram realizador por Didier Drogba, foi mais um a pedir Lampard nos Blues.

"Eles deveriam fazer isso! Acho que ele vai conseguir", disse.

"Ele está falando? Acho que se ele está falando e acho que ele vai conseguir. Se ele está falando, ele conseguirá o emprego porque consegue conversar", completou, antes de mandar um recado ao ex-companheiro de e amigo.



"Frank, aceite o emprego amigo. Aceite, o Chelsea precisa de você!", afirmou.

"Ele é meu amigo, deve ter o emprego, ele merece", concluiu Ferdinand.

Por outro lado, o , clube em que Lampard trabalha atualmente como treinador, pede mais respeito, apesar de reconhecer que o inglês teria pedido para voltar ao Stamford Bridge, caso uma abordagem oficial fosse feita.

"Não houve contato direto feito pelo Chelsea, mas você não pode escapar dos rumores e provavelmente vai ser mais 'quando' do que se'", disse o embaixador do clube, Michael Johnson, em entrevista ao Sky Sports.

"Do nosso lado, do Derby, queremos um pouco de respeito do Chelsea. Se vai fazer a abordagem, basta fazer, seja aberto e transparente sobre isso", concluiu.