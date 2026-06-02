O Chelsea lança o uniforme titular para a temporada 2026-27 com o icônico emblema do clube, o leão rampante

O Chelsea e a Nike revelaram o uniforme titular para a temporada 2026-27, que traz de volta os famosos detalhes em amarelo presentes nos uniformes titulares anteriores, além de um novo visual para o emblema do clube.

Após consulta aos torcedores, o emblema do clube foi renovado e orgulhosamente incorporado ao tecido na frente da camisa. O tecido em Bright Blue apresenta gola e botões, com detalhes em Midwest Gold para o leão rampante e o swoosh da Nike.

O icônico leão rampante é uma característica do emblema do Chelsea desde a chegada de Ted Drake ao clube há 75 temporadas, e suas marcas de garras ganham destaque este ano. Aparecendo em paredes, murais de praia e shows, uma série de avistamentos ao redor do mundo gerou repercussão além dos limites da narrativa tradicional.

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Colaborações em várias cidades e multidimensionais deram vida ao lançamento, uma novidade para o clube. Com a mudança intencional de um único lançamento de vídeo para uma campanha pontuada por uma série de momentos culturais “flagrados na vida real”, à medida que rostos famosos vestiam o uniforme de Londres a Los Angeles, de São Paulo a Sydney.

Justin Rose foi o primeiro a usá-lo no PGA Championship de golfe na Pensilvânia, e foi o traje de Madonna enquanto ela dançava o “shoulder drop” em posts online. No Brasil, diante de 30 mil pessoas em um festival de música, o cantor e compositor local MC Hariel se apresentou com a camisa titular.

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Mas isso não é tudo, pois este também é o primeiro uniforme do Chelsea a contar com a tecnologia Aero-FIT, a expressão máxima da Nike em inovação de resfriamento. Ela é capaz de canalizar mais do que o dobro do fluxo de ar dos materiais tradicionais da Nike para atingir o máximo desempenho em condições extremas.

O uniforme já está disponível na loja do Chelsea FC, na Nike e em outras lojas de artigos esportivos.















