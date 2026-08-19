Como Sky e Foot Mercato informam, o Werder aceitou uma nova oferta do Racing Strasbourg. Segundo a Sky, o clube da primeira divisão francesa pagará ao time de Bremen uma taxa fixa de transferência de 20 milhões de euros por Coulibaly. Até cinco milhões de euros em bônus ainda podem ser acrescentados, além disso o Bremen teria garantido uma participação de dez por cento em uma futura venda.

Segundo as informações, Coulibaly recebeu dos dirigentes do Werder a liberação para realizar os exames médicos em Strasbourg. Há meses, a saída multimilionária do jovem zagueiro de Bremen neste verão já era considerada provável.

Vários clubes de renome tinham o jogador de 19 anos, que na temporada passada conseguiu sua afirmação na Bundesliga, no radar, entre eles provavelmente também o Borussia Dortmund e o Paris Saint-Germain. Diante da iminente transferência de Coulibaly para o Strasbourg, porém, um ponto chama especialmente a atenção: o Chelsea.

Karim Coulibaly: via Strasbourg rumo ao Chelsea?

Como se sabe, o consórcio BlueCo tem participação tanto no Strasbourg quanto nos Blues, treinados desde este verão por Xabi Alonso. Com frequência, jogadores se transferem de forma facilitada entre os dois clubes parceiros, por isso é provável que Coulibaly veja o Strasbourg como trampolim rumo ao Chelsea.

Afinal, os londrinos também eram um dos grandes clubes aos quais vinha sendo persistentemente atribuído interesse no jovem, e, ao que tudo indica, veem grande potencial em Coulibaly. Interessante para o Werder: caso o Strasbourg negocie o canhoto com o Chelsea por muito dinheiro ao longo dos próximos anos, o clube da Bundesliga também lucrará graças à participação em futura venda.

Coulibaly, que chegou ao Werder em 2024 vindo das categorias de base do arquirrival Hamburger SV, inicialmente foi alçado ao time titular dos nortistas no início da temporada passada por conta de problemas no elenco. Como deu conta do recado, permaneceu ali em grande parte do tempo e fez 27 jogos na Bundesliga em 2025/26 (um gol).

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No pacote total de 25 milhões, Coulibaly se torna agora a segunda venda mais cara da história do clube de Bremen, atrás apenas do lendário meia brasileiro Diego, vendido em 2009 por 27 milhões de euros para a Juventus de Turim. Com isso, a receita do Werder com transferências neste verão sobe para mais de 40 milhões de euros, e os dirigentes liderados pelo diretor-geral do futebol profissional, Clemens Fritz, passam a ter dinheiro novo à disposição para reforçar ainda mais o elenco. O principal objetivo deve ser a contratação em definitivo do meio-campista Cameron Puertas, que já estava emprestado ao clube. Seu clube de origem, o Al-Qadsiah, quer, ao que tudo indica, cerca de dez milhões de euros de taxa de transferência.

Karim Coulibaly é visto como esperança para a seleção da DFB

Coulibaly, que na verdade ainda tinha contrato com o Bremen até 2029, chega enquanto isso a um jovem time de Strasbourg, que em 2025/26 alcançou a semifinal da Conference League. Depois do oitavo lugar na Ligue 1, os franceses, no entanto, não disputarão competições internacionais nesta temporada.

Para o futuro, Coulibaly é considerado uma potencial esperança da seleção da DFB. Desde o sub-17, ele passou pelas seleções de base da Alemanha e fez sua estreia no sub-21 no fim de março, na partida das Eliminatórias da Euro contra a Irlanda do Norte (3 a 0). No entanto, a DFB está avisada: Coulibaly tem raízes na Costa do Marfim e os marfinenses já teriam tentado convencer o jogador, nascido em Oldenburg, a mudar de federação.