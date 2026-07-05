O Chelsea deixa um atacante que não faz mais parte dos planos sair por pouco menos de trinta milhões de euros

O Chelsea chegou a um acordo com o Everton sobre a transferência de Tyrique George, segundo noticiam, entre outros, a BBC e o jornalista Ben Jacobs. O ponta-esquerda renderá ao Chelsea até 28 milhões de euros.

George, de 20 anos, surgiu da base do Chelsea e acabou disputando 37 partidas pelo time principal dos Blues, marcando seis gols e dando seis assistências.

Devido à forte concorrência no clube londrino, as perspectivas de George foram diminuindo aos poucos. Na janela de transferências de inverno da temporada passada, o Chelsea decidiu, então, enviar o ponta-esquerda por empréstimo ao Everton.

O Everton negociou uma opção de compra no valor fixo de 29 milhões de euros. No entanto, o clube conseguiu agora alterar o acordo: 20 milhões de euros serão pagos imediatamente, enquanto o valor restante poderá ser obtido com base em bônus relacionados a um determinado número de partidas e à participação em competições europeias.

Além disso, o Chelsea negociou uma participação de 15% em caso de revenda nas últimas negociações. Durante seu período de empréstimo ao Everton na temporada passada, George disputou onze partidas, sendo uma como titular. Mesmo assim, ele causou grande impressão no técnico David Moyes, que o descreveu como “um rapaz incrível com uma mentalidade fantástica”.

George é a terceira contratação do Everton neste verão. Anteriormente, o meio-campista ofensivo Merlin Röhl (24), após uma temporada por empréstimo, foi comprado definitivamente do SC Freiburg por 25 milhões de euros, e o Everton pagou cerca de 20 milhões de euros ao Middlesbrough pelo volante Hayden Hackney, de 24 anos.

Por outro lado, há a saída do ícone do clube Seamus Coleman (37), que disputou nada menos que 435 partidas pelo Everton. Além disso, Idrissa Gana Gueye (36) também já deixou o clube sem custo de transferência.