O Chelsea contrata Xabi Alonso: por quantas temporadas o técnico espanhol assina contrato

Xabi Alonso é o novo técnico do Chelsea, conforme anunciou oficialmente no domingo o clube, que ficou em segundo lugar na FA Cup. O técnico espanhol chegou a um acordo com o clube londrino no sábado e assinou um contrato de quatro anos no dia seguinte.

Alonso visitou Londres no início da semana passada para discutir os últimos detalhes e, em seguida, deu seu aval definitivo ao Chelsea. A contratação ocorre alguns meses após sua demissão do Real Madrid.

O Chelsea agiu rapidamente após a demissão de Liam Rosenior no mês passado, após uma série de resultados dramáticos. Andoni Iraola também era considerado um candidato sério, mas a escolha acabou recaindo sobre Alonso.

Alonso inicia oficialmente sua aventura em Stamford Bridge no dia 1º de julho. “O Chelsea é um dos maiores clubes do futebol mundial e me enche de imenso orgulho tornar-me técnico deste clube maravilhoso.”

“Minhas conversas com os proprietários e a diretoria esportiva deixam claro que compartilhamos a mesma ambição. Queremos construir uma equipe capaz de ter um desempenho consistente no mais alto nível e disputar títulos. Há muito talento no elenco e este clube de futebol tem um enorme potencial. Será uma grande honra para mim liderar este clube. Agora, o foco está em trabalhar duro, criar a cultura certa e conquistar títulos”, afirmou o radiante Alonso.

O Chelsea está satisfeito com a chegada de Alonso, descrito como um “ótimo treinador e um verdadeiro líder”. Sob o comando do ex-meio-campista, o clube londrino quer voltar ao topo do futebol inglês.

Alonso ganhou fama principalmente no Bayer Leverkusen, que sob sua liderança se sagrou campeão invicto em 2024. O técnico, demitido do Real Madrid, também foi cotado como possível sucessor de Arne Slot devido ao seu passado no Liverpool, mas acabou optando por outro grande clube da Inglaterra.