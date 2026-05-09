O Chelsea conquista, justamente em Anfield, seu primeiro ponto na Premier League em mais de dois meses

O Liverpool não conseguiu vencer o Chelsea em casa na tarde de sábado. Graças a um gol maravilhoso de Ryan Gravenberch, a equipe de Arne Slot começou de forma promissora, mas ao final dos noventa minutos o placar ficou em 1 a 1. Com isso, a vaga na Liga dos Campeões ainda não está totalmente garantida para o Liverpool, enquanto o Chelsea, após seis derrotas consecutivas, pôde se contentar com um ponto.

Em Anfield, cinco holandeses estavam no time titular. No Liverpool, Arne Slot escalou Virgil van Dijk, Gravenberch, Cody Gakpo e Jeremie Frimpong como titulares, enquanto no Chelsea Jorrel Hato foi escalado para a partida.

Os Reds começaram muito bem a partida e abriram o placar rapidamente. Após um passe inteligente do craque Rio Ngumoha, Gravenberch chutou a bola da entrada da área direto no ângulo superior: 1 a 0. Logo em seguida, Van Dijk teve uma chance enorme de marcar o segundo gol, mas, com toda a liberdade, chutou por cima.

Em seguida, o jogo mudou completamente: o Chelsea assumiu o domínio e, por meio de Marc Cucurella, criou várias jogadas perigosas. O empate estava no ar e, aos 35 minutos, ele aconteceu. Uma cobrança de falta de Enzo Fernández passou por todos e surpreendeu Giorgi Mamardashvili: 1 a 1.

O Chelsea sentiu que ainda havia mais a acontecer e, logo após o intervalo, pensou até em passar à frente, mas o gol de Cole Palmer foi anulado por impedimento. Do outro lado, o mesmo aconteceu com Curtis Jones.

A pressão do Chelsea foi diminuindo à medida que o segundo tempo avançava, o que permitiu que o Liverpool criasse cada vez mais chances. Assim, Dominik Szoboszlai acertou a trave com um chute forte e uma cabeçada de Van Dijk acertou a trave.

Nos minutos finais, ambas as equipes ainda tentaram buscar a vitória, mas não houve mais gols. Assim, o Chelsea pôs fim à sua sequência dramática na Premier League e conquistou seu primeiro ponto desde 4 de março. Já o Liverpool segue rumo ao final da temporada e ainda não tem 100% de certeza de uma vaga na Liga dos Campeões.