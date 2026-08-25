Reportagens da imprensa italiana informaram que o Chelsea iniciou conversas preliminares para contratar o zagueiro da Atalanta, Honest Ahanor, antes do fim da atual janela de transferências de verão.

Ahanor, de 18 anos, deixou o Genoa, clube de sua infância, para se juntar à Atalanta em uma transferência avaliada em 16 milhões de euros (13,7 milhões de libras esterlinas) no verão passado, e disputou 35 partidas em todas as competições por sua nova equipe na última temporada.

Durante esse período, Ahanor se consolidou como um dos talentos jovens mais brilhantes do Campeonato Italiano, com o adolescente desempenhando papel fundamental para ajudar a Atalanta a terminar na oitava colocação.

No entanto, as especulações aumentaram de que Ahanor pode estar prestes a deixar Bérgamo, com clubes de toda a Europa acompanhando de perto seu desempenho.

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O jornal inglês "Metro" noticiou, citando o italiano "La Gazzetta dello Sport", que a Atalanta já recusou duas propostas de duas equipes cujos nomes não foram revelados pela contratação de Ahanor, e que o Chelsea é a equipe mais recente a intensificar o interesse no jogador italiano.

Alega-se que o Chelsea está em conversas tanto com a Atalanta quanto com os representantes de Ahanor com o objetivo de chegar a um acordo antes do prazo final da janela de transferências de verão, no próximo dia 1º de setembro.

Embora tenha sido utilizado principalmente como zagueiro do lado esquerdo em uma defesa de três, Ahanor também pode atuar como lateral-esquerdo, no meio-campo e como ponta.

Este jogador nascido em Aversa é conhecido por sua velocidade e preparo físico, e já representou a seleção italiana duas vezes.

O atual contrato de Ahanor com a Atalanta, assinado quando de sua chegada a Bérgamo, se estende até junho de 2028.







