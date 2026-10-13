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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
Hussein Hamdy
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O chamado oficial: Mourinho reúne suas armas para enfrentar o Real Madrid pela Roma Observação: segundo o texto original, trata-se de Mourinho convocando as armas do Real Madrid diante da Roma. O chamado oficial: Mourinho convoca as armas do Real Madrid diante da Roma

J. Mourinho
Real Madrid
Roma
Liga dos Campeões
Portugal
Espanha
Itália

Confronto de gala na Liga dos Campeões

Anunciou José Mourinho, técnico do Real Madrid,a lista de relacionados de sua equipe para o confronto com a Roma, nesta quarta-feira, pela segunda rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa.

As escolhas de Mourinho contaram com as ausências de Éder Militão, Rodrygo Goes e Raúl Asencio, por lesão.

O Real Madrid havia superado a Inter de Milão na primeira rodada da competição europeia pelo placar de 2 a 1.


A lista completa do Real Madrid ficou assim:

Goleiros: Courtois, Lunin e Sergio Mestre.

Defensores: Huijsen, Arnold, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger e Dumfries.

Meio-campistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva e Thiago.

Atacantes: Vinícius Júnior, Endrick, Mbappé, Espí, Brahim Díaz e Yan Diomande.


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