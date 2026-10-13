Anunciou José Mourinho, técnico do Real Madrid,a lista de relacionados de sua equipe para o confronto com a Roma, nesta quarta-feira, pela segunda rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa.
As escolhas de Mourinho contaram com as ausências de Éder Militão, Rodrygo Goes e Raúl Asencio, por lesão.
O Real Madrid havia superado a Inter de Milão na primeira rodada da competição europeia pelo placar de 2 a 1.
A lista completa do Real Madrid ficou assim:
Goleiros: Courtois, Lunin e Sergio Mestre.
Defensores: Huijsen, Arnold, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger e Dumfries.
Meio-campistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva e Thiago.
Atacantes: Vinícius Júnior, Endrick, Mbappé, Espí, Brahim Díaz e Yan Diomande.