"O cérebro por trás da vitória": o "maestro" Pedri brilha na noite do triunfo sobre o Atlético de Madrid

Pedri, craque do Barcelona, recebeu grandes elogios após a partida de sua equipe contra o Atlético de Madrid, no último domingo, vencida pelo Barça por 2 a 1, em jogo válido pela La Liga.

Fermín López marcou os dois gols do Barcelona, em meio a diversas tentativas de Lamine Yamal, que desgastou a defesa do Atlético de Madrid, mas Santi Nolla, diretor do jornal "Mundo Deportivo", rasgou elogios a Pedri.

Santi publicou um artigo no jornal com o título "O maestro Pedri", exaltando o que ele apresentou na partida de ontem.

O texto do artigo foi o seguinte:

O Barcelona desferiu um duro golpe na disputa pelo título da liga no segundo tempo, no estádio Wanda Metropolitano, conquistando uma vitória difícil sobre um forte Atlético de Madrid que dominou o andamento do primeiro tempo.

Dois jogadores do Barcelona brilharam: Fermín López, que marcou os dois gols da vitória, e Lamine, que foi brilhante no ataque do Blaugrana, criando as oportunidades, driblando os zagueiros e criando os gols.

Mas a mente por trás dessa vitória foi Pedri, o jogador que comandou o ataque no segundo tempo, na ausência de Rodri, com a participação de De Jong, que entrou como substituto na posição de lateral-direito.

Qualquer tropeço antes do intervalo teria representado um grande revés, mas o Barcelona virou o jogo e manteve sua vantagem e a confiança em sua atuação.

Ele não esteve presente no primeiro tempo, no qual o Atlético dominou e mereceu um resultado melhor. Ambos os laterais foram incapazes de acompanhar o ataque do Atlético (e Flick foi obrigado a substituí-los).

Bryan não conseguiu superar o brilhante Baena, e Cancelo fracassou em ajustar seu esquema defensivo.

O principal problema foi a fraqueza na pressão. E na primeira meia hora, o Barcelona sofreu muito, atrasado em relação à equipe de Simeone, que recuou um pouco.

O gol de Fermín nos minutos finais do primeiro tempo foi decisivo. A saída do Barcelona para os vestiários com o empate após aquele primeiro tempo foi como um presente.

Após o intervalo, o Barcelona ajustou sua pressão com eficácia, a construção das jogadas melhorou com a entrada de De Jong na posição de lateral, e Pedri começou a demonstrar seu controle, domínio e liderança, exigindo cada bola. Christensen entrou para neutralizar Sorloth, e Gerard Martín voltou à sua posição original de lateral-esquerdo, dentro de uma equipe organizada e coesa que sabia que a chave para a vitória era a posse de bola.

E eles conseguiram isso, com um forte apoio de todos os jogadores, cientes da necessidade de descansar e de não arriscar.

O holandês se deslocou para o meio-campo com a entrada de Eric, reforçando a posição de lateral defensivamente e o meio-campo na posse de bola.

O Barcelona administrou os minutos finais com maestria, algo que não havia conseguido fazer em outras partidas importantes, mostrando que aprendeu com as experiências do passado.

Fermín brilhou diante do gol, Lamine proporcionou lampejos magníficos, e Pedri se destacou no comando da equipe.