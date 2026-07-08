Uma reportagem divulgada hoje, quarta-feira, revelou uma grave crise enfrentada pela Federação Argentina de Futebol, em meio à participação da seleção principal na Copa do Mundo de 2026 e à polêmica que envolve a equipe.

O site “Foot Mercato” informou que as decisões do árbitro François Litxer geraram uma onda de críticas sem precedentes; o técnico Hossam Hassan condenou a partida e a descreveu como manipulada, enquanto vários jogadores egípcios alegaram que a “FIFA”, ligada à Argentina, privou sua seleção de uma classificação histórica. As acusações de parcialidade se espalharam com uma rapidez impressionante nas redes sociais e na imprensa internacional.

Para alguns observadores, essa partida tornou-se um símbolo da Copa do Mundo de 2026, em que toda decisão relacionada à Argentina passou a ser alvo de constante suspeita.

Críticas severas à FIFA

Essa polêmica não ocorre isoladamente: desde o início da Copa do Mundo de 2026, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) vem enfrentando críticas severas sobre sua gestão, suas relações com diversos líderes políticos — incluindo Donald Trump — e sua administração geral do torneio.

As relações públicas entre Gianni Infantino e vários autoridades argentinas têm suscitado dúvidas entre alguns observadores há meses, enquanto teorias da conspiração se espalham após cada partida disputada pela seleção argentina.

Muitas vozes na Europa agora exigem mais transparência no funcionamento do órgão mundial, e os países da União Europeia solicitaram uma investigação sobre as relações de Gianni Infantino e seus métodos de gestão após a intervenção de Donald Trump para anular o cartão vermelho recebido por Folarin Balogun.

Nesse clima extremamente tenso, os críticos da FIFA interpretam imediatamente cada decisão arbitral a favor da Argentina como mais uma prova, enquanto as federações nacionais apresentam inúmeros recursos e reclamações após determinadas partidas.

Embora não haja nenhuma evidência concreta que confirme essas acusações, o clima fica cada vez mais tenso à medida que o torneio entra em sua fase decisiva.

Investigações americanas sobre a Federação Argentina

Como se esse grande escândalo esportivo não bastasse, segundo reportagens publicadas pela Fox News e pelo La Nación, agentes do FBI e promotores federais dos Estados Unidos iniciaram uma investigação em grande escala sobre as operações financeiras da Federação Argentina de Futebol, presidida por Claudio Tapia.

A investigação visa compreender como centenas de milhões de dólares relacionados a contratos comerciais da Federação circularam pelo sistema bancário americano.

As autoridades americanas buscam agora determinar se algumas transações constituem crimes financeiros que se enquadram na jurisdição federal.

Assim, o caso ultrapassa os limites do esporte, já que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos assumiu diretamente o caso enquanto a Argentina participa da Copa do Mundo de 2026 em solo americano, o que amplia consideravelmente o impacto dessa revelação na mídia.

De acordo com a Fox News e o La Nación, os investigadores americanos já começaram a interrogar várias testemunhas.

Os investigadores buscam analisar minuciosamente os fluxos financeiros que passaram por vários bancos americanos para identificar possíveis irregularidades.

Os relatos indicam que os promotores estão considerando interrogar ex-funcionários do governo de Javier Milei, na Argentina, que possam ter tido acesso a informações confidenciais relacionadas a essas transações.

Já para as autoridades americanas, o objetivo é determinar se algumas dessas transações constituem crimes financeiros dentro de sua jurisdição.

Documentos divulgados pelo jornal “La Nación” revelaram valores astronômicos, o que ressalta a gravidade do caso; alega-se que uma das empresas administrou pelo menos 260 milhões de dólares provenientes das atividades internacionais da Confederação Argentina de Futebol.

Os investigadores estão particularmente interessados em dezenas de milhões de dólares cujo destino final não foi esclarecido nos documentos bancários analisados.

Além disso, as transferências para diversas empresas estão entre os elementos que estão sendo analisados atualmente pelo Ministério da Justiça e pelo FBI para determinar se deve ser aberta uma investigação criminal completa por acusações de corrupção e lavagem de dinheiro.

Polêmica na Copa do Mundo

Nenhuma condenação foi comprovada nesta fase, e a presunção de inocência continua válida. Apesar disso, o simples fato de o FBI estar conduzindo investigações durante a Copa do Mundo causa alvoroço no mundo do futebol, especialmente porque a delegação argentina está atualmente nos Estados Unidos.

Em um momento em que a Argentina já é o centro de polêmicas relacionadas à arbitragem, esse caso financeiro agrava ainda mais as críticas dirigidas à administração do futebol no país e reforça o clima de desconfiança que continua a crescer em torno da edição de 2026.