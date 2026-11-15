O cerca por todos os meios: detalhes surpreendentes sobre a relação de Klopp com o astro do Liverpool

Compartilhar Siga GOAL no Google

Um dos astros do Liverpool enfrenta críticas por causa de suas atuações com o time, mas a situação é completamente diferente quando o assunto é a seleção da Alemanha, onde recebe atenção excepcional, já que o jornalista Christian Falk revelou detalhes inesperados sobre a relação do jogador com o treinador Jürgen Klopp.

Publicidade

Wirtz (23 anos) vive um momento de evolução no cenário internacional sob o comando de Klopp (59 anos), depois de ter sido alvo de críticas constantes na Inglaterra por causa de suas atuações pelo Liverpool, ao mesmo tempo em que segue mostrando um desempenho de destaque quando veste a camisa da seleção alemã. O episódio do programa "Lage der Liga", do canal "Bild", abordou aspectos de sua relação com o técnico alemão, além de avaliações técnicas sobre seu talento.

O episódio contou com a presença de Joachim Löw, ex-treinador da seleção da Alemanha e campeão da Copa do Mundo de 2014, além do editor-chefe de futebol da "Bild", Christian Falk, do vice-editor-chefe Walter Martin Straten e do apresentador do programa, Philipp Thiel.

Leia também: A solução esperada para a crise de Flick? O astro da Espanha só quer o Barcelona

Löw relembrou a primeira vez em que Wirtz foi convocado para a seleção alemã, em março de 2021, explicando que ele tinha 17 anos na época e que era evidente que o jogador possuía um potencial excepcional, capaz de torná-lo um dos grandes nomes do futebol caso mantivesse seu desenvolvimento no mesmo ritmo. Ele também destacou que Jamal Musiala se juntou à seleção pela primeira vez no mesmo período, antes da Eurocopa de 2021, dentro de uma lista ampliada, enquanto Wirtz não participou do torneio.

Löw explicou que, desde aquela época, notou a capacidade excepcional de Wirtz de compreender os espaços e de se movimentar dentro de campo, aliada a uma visão diferenciada de posicionamento e tomada de decisões. Ele afirmou que essas características o tornaram um jogador diferente, já que suas qualidades não se limitam ao que apresenta quando está com a bola nos pés, mas se estendem aos seus movimentos constantes sem a bola, que oferecem soluções ofensivas adicionais à sua equipe.

Publicidade Publicidade

O ex-treinador da Alemanha acrescentou que o que distingue Wirtz de forma especial é o fato de ele ser um dos melhores jogadores em movimentação sem bola, além de suas habilidades técnicas, de suas ideias criativas e de sua capacidade de lidar com a bola. Ele destacou que suas movimentações em profundidade criam grandes espaços na defesa dos adversários, o que oferece a seus companheiros oportunidades de aproveitar as brechas deixadas por sua movimentação constante.

Tópicos relacionados

Leia também: Mourinho sacrifica dupla do Real e adota postura firme com Endrick

Ao falar sobre sua relação com Klopp, Christian Falk revelou detalhes sobre o grau de interesse do técnico alemão no desenvolvimento de Wirtz, afirmando que o jogador será um dos elementos fundamentais em seus planos e que Klopp deposita grande confiança nele e trabalha para orientá-lo de forma direta, chegando a treiná-lo de maneira informal durante o período atual.

Falk explicou que Klopp acompanha regularmente os jogos do Liverpool, em razão de sua relação anterior com o clube, e faz questão de se comunicar com Wirtz por meio de mensagens de texto e ligações telefônicas após cada partida da equipe. Ele acrescentou que recebeu informações de dentro do Liverpool indicando que Klopp conversa com o jogador mais do que o próprio treinador que está com ele no clube, Andoni Iraola, em uma referência à dimensão do papel que ele reserva ao jogador dentro de seu projeto.

Publicidade

Falk prosseguiu dizendo que Wirtz apresentará atuações melhores com o Liverpool caso receba responsabilidades maiores dentro da equipe, considerando que Klopp já lhe concede essa confiança e esse espaço, o que se reflete na forma como lida com ele e o orienta constantemente. A fala do jornalista alemão reflete a convicção de que o papel esperado de Wirtz no sistema de Klopp vai além de simplesmente depender dele dentro de campo, passando a incluir a atribuição de uma responsabilidade maior na condução de seu esquema de jogo e na capacidade de fazer a diferença.

Leia também: "Apresentou sinais de ansiedade": Bernardo Silva é cortado da concentração de Portugal