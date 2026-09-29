O Manchester City enfrenta um futuro incerto após ser condenado por uma comissão independente ligada à Premier League em todas as 130 acusações que lhe foram imputadas. Apesar de a diretoria do City manter sua inocência e afirmar que fará uma defesa vigorosa por meio da apelação das decisões, as possíveis consequências ainda estão abertas a todas as possibilidades.

Foi apresentado um conjunto de punições severas, que começam com uma multa financeira enorme e a retirada dos três títulos do clube na Premier League durante o período da investigação, e não terminam com uma grande dedução de pontos que garantiria seu rebaixamento inevitável para a segunda divisão, a "Championship".

Mas a opção mais assustadora que a liga está estudando é a expulsão definitiva e completa do futebol de elite, segundo o jornal britânico "The Sun".

O dilema jurídico: quem receberia o City?

É aqui que residem as complexidades logísticas e jurídicas que podem transformar a punição em um caos total. Após ser expulso da Premier League, o Manchester City seria obrigado a apresentar um novo pedido de filiação para ingressar na Liga Inglesa de Futebol (EFL).

A decisão passaria então inteiramente para a EFL, que seria a responsável por definir seu destino: incluí-lo na Championship? Ou rebaixá-lo para a League One? Ou para a League Two? Ela tem, inclusive, o direito legal de recusar seu pedido de forma categórica, uma opção altamente improvável, mas que permanece em cima da mesa.

Caso ocorra essa recusa histórica por parte da EFL, restaria ao City apenas uma última e chocante opção: apresentar um pedido para ingressar na National League, na quinta divisão, ou seja, a liga amadora.

A diferença entre dedução de pontos e expulsão

A diferença fundamental entre as duas punições está no destino da temporada atual. A dedução de pontos manteria a temporada em curso para o City, mesmo que o rebaixamento fosse inevitável, e ele saberia que cairia apenas uma divisão.

Já a expulsão, especialmente se fosse executada no meio da temporada, causaria um caos logístico sem precedentes, pois o clube não poderia disputar suas partidas contra as equipes da Premier League, e ficaria em uma situação de expectativa e espera até o início da nova temporada sem competição.

Soriano promete: a batalha não vai acabar

Por outro lado, parece que a diretoria do Manchester City não vai se render facilmente. Em um discurso surpreendente proferido pelo diretor-executivo do clube, Ferran Soriano, diante de um grupo de presidentes de clubes de futebol europeus na cúpula de Copenhague, ele enviou uma clara mensagem de desafio.

Segundo fontes que estiveram presentes na reunião, Soriano disse que queria deixar clara sua total oposição à decisão da comissão, afirmando que sua equipe está confiante em vencer o caso no fim das contas.

E o espanhol acrescentou em tom firme: "Levou oito anos para se chegar a este resultado, e vai levar muito mais tempo".

Depreende-se de suas declarações que o clube sente que os acordos de sigilo impostos limitam sua liberdade e o impedem de apresentar seu caso à opinião pública, mas ele continua plenamente convicto de que será inocentado no fim das contas, e de que não há qualquer desejo de pôr fim aos procedimentos a não ser com a absolvição completa de todas as acusações, mesmo que isso leve mais alguns anos.







