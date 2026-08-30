O inglês Ollie Watkins inicia sua nova jornada com o Al-Hilal em meio a ambições enormes, depois que o clube optou por um atacante vindo da Premier League para reforçar o setor ofensivo. Mas a contratação carrega consigo outro desafio, que não diz respeito apenas ao jogador, e sim a um histórico curto e curioso dos atacantes da Premier League que vestiram a camisa do Al-Hilal nos últimos anos.

O Al-Hilal já havia apostado em mais de um atacante vindo dos gramados ingleses, e as experiências foram extremamente contrastantes; começando pelo sérvio Aleksandar Mitrović, que se transformou em uma das principais estrelas do time, até o uruguaio Darwin Núñez, oriundo do Liverpool, que não conseguiu entregar a contribuição esperada, antes de deixar o clube por empréstimo.

Mitrović: a exceção que elevou o teto das expectativas

Quando o Al-Hilal contratou Mitrović, vindo do Fulham, o atacante sérvio já carregava grande experiência no futebol inglês, mas precisou de pouquíssimo tempo para provar que sua escolha havia sido acertada.

Em sua primeira temporada com o clube, Mitrović apresentou níveis ofensivos impressionantes e marcou 28 gols na Roshn Saudi League, encerrando a temporada como vice-artilheiro, além de ter desempenhado papel de destaque nas conquistas de quatro títulos nacionais pelo Al-Hilal durante o período em que esteve no time.

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A experiência de Mitrović deixou a porta aberta para a ideia de contratar outro atacante da Premier League, mas sua saída no verão de 2025, após sofrer uma lesão que, na época, gerou ampla polêmica sobre seu impacto no futuro do jogador, levou a diretoria do Al-Hilal a buscar um novo nome, e a escolha recaiu sobre Núñez.

Foi aqui que começou a história que faz com que Watkins chegue hoje em meio a mais perguntas do que o habitual; será que ele consegue repetir o sucesso de Mitrović, ou enfrentará o mesmo destino que Núñez teve?

Núñez: uma experiência curta e uma lembrança pesada

A chegada de Darwin Núñez ao Al-Hilal, vindo do Liverpool, foi uma contratação enorme sob todos os aspectos, e as expectativas se elevaram em torno da capacidade do atacante uruguaio de liderar o setor ofensivo, especialmente depois de o público mundial tê-lo conhecido por sua trajetória na Europa e na Premier League.

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Mas as coisas não saíram como o esperado dentro do clube, já que Núñez não conseguiu obter a regularidade de que precisava, e seu impacto foi diminuindo gradativamente, antes de sair dos planos e deixar o Al-Hilal por empréstimo ao Al-Diriyah.

Assim, o cenário diante de Watkins ficou claro; há a experiência de Mitrović, um sucesso impressionante, e a experiência de Núñez, que terminou rapidamente. Entre os dois, o atacante inglês se encontra diante de um teste completamente diferente, pois é chamado a provar que vir da Premier League não significa necessariamente repetir o mesmo roteiro.

Watkins diante da maldição dos atacantes da Premier League

O problema para Watkins é que a torcida não enxergará a contratação apenas como um novo nome, mas fará automaticamente a comparação entre ele, Mitrović e Núñez, especialmente porque o Al-Hilal pagou um preço elevado para contar com seus serviços, o que reduz consideravelmente a margem de erro.

Mas o jogador possui um conjunto de qualidades que podem ajudá-lo a ter sucesso; ele é um atacante com longa experiência na Premier League, sabe se movimentar nas costas dos defensores, pressionar e entrar na área, além de ter a capacidade de jogar em um sistema ofensivo baseado em velocidade e transições, elementos que podem se encaixar nas ideias do italiano Simone Inzaghi.

E o mais importante é que Watkins chega ao Al-Hilal em um time diferente daquele em que jogaram Mitrović ou Núñez, já que encontrará ao seu redor novos nomes ofensivos, como Gabriel Martinelli e Crysencio Summerville, o que significa que o apoio que receberá pode ser maior, e que a responsabilidade de criar as oportunidades não recairá sobre um único jogador.

Por outro lado, porém, a abundância de estrelas pode ser uma arma de dois gumes; o atacante inglês precisa de um entrosamento rápido com seus companheiros e de conhecer a maneira como Inzaghi quer jogar, pois seu sucesso não será medido pelo número de nomes ao seu redor, e sim por sua capacidade de converter toda essa qualidade em gols.

Por isso, Watkins não chega ao Al-Hilal apenas para substituir um nome que partiu, e sim ingressa em um clube que carrega toda uma história sobre os atacantes da Premier League: Mitrović deixou um legado pesado de números e títulos, Núñez deixou uma experiência inacabada, e agora chegou a vez do inglês definir, por si próprio, o terceiro capítulo.

Será que Watkins será o homem capaz de quebrar a maldição dos atacantes da Premier League no Al-Hilal e repetir a bem-sucedida experiência de Mitrović, ou se verá diante do destino de Núñez? A resposta será escrita pelos gols, e somente por eles, dentro de campo.