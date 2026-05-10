O Celtic desferiu um golpe fatal nos Rangers e parece pronto para um grandioso desfecho na disputa pelo título

O Celtic não desiste na emocionante disputa pelo título escocês. O segundo colocado venceu por 3 a 1 o arquirrival Rangers no Old Firm e, com isso, está agora a apenas um ponto (77 a 76) do líder Hearts of Midlothian, que perdeu pontos importantes neste fim de semana.

O time da casa teve, no entanto, um início ruim no sempre acirrado clássico de Glasgow. Mikey Moore marcou em um rebote e deu ao Rangers a tão desejada vantagem inicial. O Celtic teve dificuldades em alguns momentos do primeiro tempo, mas conseguiu empatar com Yang Hyun-jun, para grande alegria da torcida enlouquecida.

O Celtic voltou do vestiário com tudo e assumiu o controle da partida logo no início do segundo tempo. Daizen Maeda marcou de perto e, pouco depois, fez 3 a 1 com uma fabulosa bicicleta, na qual o goleiro Jack Butland não teve chance. Um grande choque para o Rangers, que não teve mais forças para forçar uma virada e está definitivamente fora da disputa pelo título.

Uma vitória muito importante, portanto, para o Celtic, que está na cola do Hearts na emocionante disputa pelo título na Escócia. Os Bhoys visitam o Motherwell na quarta-feira, enquanto o líder recebe o lanterna Falkirk.

É muito provável que o campeonato seja decidido na última rodada desta temporada. O Celtic joga no próximo domingo em casa contra o Hearts. Se o Celtic perder na quarta-feira e o Hearts somar três pontos, a emoção já terá acabado na quarta-feira. Aliás, desde 1985 não acontece que o Celtic ou o Rangers não sejam campeões da Escócia.