O Celtic conquistou o título do campeonato escocês na tarde de sábado, após um final espetacular. Em um confronto direto pela liderança, o Heart of Midlothian acabou sendo derrotado por dois gols no final da partida: 3 a 1.

A temporada foi conturbada para o Celtic. O técnico Brendan Rodgers foi demitido no final de outubro e, depois que Martin O’Neill e Wilfried Nancy assumiram interinamente, O’Neill acabou sendo nomeado novo técnico.

Devido à turbulência e aos resultados abaixo do esperado do Celtic, o Hearts viu nesta temporada a chance de se tornar campeão nacional pela primeira vez desde 1960. Além disso, um título do Hearts significaria que o campeonato escocês não iria para o Celtic ou o Rangers pela primeira vez desde 1985.

No sábado, na última rodada, o líder Hearts visitou o Celtic, que tinha um ponto a menos. Assim, bastava um empate para o Hearts, enquanto o Celtic precisava vencer.

Foi o Hearts, com Jordi Altena no time titular, que abriu o placar pouco antes do intervalo. Lawrence Shankland cabeceou para o gol após um escanteio na segunda trave, e assim os visitantes pareciam estar em vantagem: 0 a 1.

Mas ainda antes do intervalo o placar ficou em 1 a 1. Alexandros Kyziridis cometeu uma falta com a mão em uma entrada e o Celtic recebeu um pênalti. Arne Engels converteu a cobrança.

No segundo tempo, o Celtic partiu para cima. Kelechi Iheanacho acertou a trave, mas, com um remate à quebra, Daizen Maeda marcou o 2 a 1 pouco antes do fim. Inicialmente, o gol foi anulado por impedimento, mas a decisão acabou se revelando errada. Callum Osmand selou o resultado na prorrogação com um contra-ataque: 3 a 1. Assim, o Celtic conquistou o 56º título nacional.