O Catar será novamente o país-sede: revelados os horários das finais da Copa Intercontinental de Clubes 2026

O Catar terá um novo encontro com a história, ao sediar as finais da Copa Intercontinental de Clubes de 2026 pela terceira vez consecutiva.
A Federação Internacional de Futebol, nesta quinta-feira, publicou um comunicado em seu site oficial, por meio do qual anunciou a aprovação de o Catar receber as três últimas partidas da atual edição da Copa Intercontinental de Clubes.
O time mexicano Deportivo Toluca, campeão da América do Norte, enfrentará o campeão da Copa Libertadores, pela Taça Derby das Américas, na próxima quarta-feira, 9 de dezembro, no estádio Jassim Bin Hamad.
O vencedor dessa partida enfrentará o sul-africano Mamelodi Sundowns, campeão da África, no mesmo estádio, no sábado, dia 12 do mesmo mês, pelo título da Taça do Desafio.
Já a partida final será disputada pelo Paris Saint-Germain, campeão da Europa, contra o vencedor daquela partida, na quarta-feira, 16 de dezembro, no estádio Ahmad Bin Ali, palco de jogos da Copa do Mundo.
Vale lembrar que o Catar sediou as finais da Copa Intercontinental de Clubes nos dois últimos anos, tendo o Real Madrid sido campeão em 2024, enquanto o Paris Saint-Germain foi o vencedor em 2025.