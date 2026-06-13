O Catar faz história na Copa do Mundo com uma vitória surpreendente sobre a Suíça

O Catar fez história no sábado à noite na Copa do Mundo de 2026. A equipe do técnico Julen Lopetegui parecia, durante grande parte da partida contra a Suíça, caminhar para mais uma derrota na fase final do torneio mundial, mas, já nos acréscimos, Boualem Khoukhi cabeceou para empatar: 1 a 1. Com isso, o Catar conquistou o primeiro ponto da história do país em uma Copa do Mundo.

O Catar teve uma grande chance de abrir o placar de forma surpreendente logo aos dois minutos. Um erro de Manuel Akanji permitiu que Edmilson Junior ficasse cara a cara com Gregor Kobel, mas o goleiro da Suíça fez uma bela defesa. Com isso, ele impediu um início de sonho para a equipe do técnico Julen Lopetegui.

Após esse aviso, a Suíça assumiu firmemente a iniciativa. Dan Ndoye foi particularmente perigoso na fase inicial e teve várias oportunidades. Primeiro, seu chute de um ângulo difícil foi defendido por Meshaal Abunada, e logo em seguida, completamente livre, ele chutou por cima do gol.

A pressão da Suíça resultou em um pênalti aos 15 minutos. Remo Freuler foi derrubado na área pelo goleiro Abunada, e o árbitro Héctor Martínez apontou imediatamente para a marca do pênalti. Apesar das dúvidas sobre um possível impedimento de Freuler na jogada, a decisão foi mantida e Embolo chutou a bola com frieza no canto: 0 a 1.

Mesmo após o primeiro gol, a Suíça continuou perigosa. Denis Zakaria viu um chute ser defendido por Abunada, enquanto Ndoye voltou a chegar perto de marcar. O goleiro do Catar tornou-se o homem mais importante do seu time e manteve o país na partida com várias defesas.

O Catar conseguiu responder apenas esporadicamente. Edmilson Junior teve mais uma boa oportunidade antes do intervalo, mas esbarrou em Kobel à queima-roupa. Por outro lado, a Suíça teve chances pouco antes do intervalo com Ruben Vargas, Ndoye e Michel Aebischer, mas o segundo gol não saiu.

Após o intervalo, o panorama da partida quase não mudou. Granit Xhaka tentou surpreender Abunada logo de cara com um chute de longe, após o qual Ndoye chutou para fora novamente. Lopetegui tentou forçar a sorte com uma troca tripla aos 30 minutos do segundo tempo, mas o Catar mal conseguiu criar perigo para o gol suíço.

Os suíços tiveram chances na fase final para selar definitivamente o resultado. Vargas viu mais uma vez uma tentativa ser defendida, enquanto Embolo chutou para fora de perto. Com isso, o Catar continuou acreditando em uma zebra, apesar da falta de grandes oportunidades.

A recompensa acabou chegando aos quatro minutos do tempo de acréscimo. Após um excelente cruzamento pela esquerda, Boualem Khoukhi se destacou acima dos adversários e cabeceou com precisão: 1 a 1. O gol causou enorme alegria no Catar, que depois teve que se defender por mais alguns minutos para garantir o resultado. A Suíça não teve mais nenhuma chance real e agora lambe as feridas.