O jornal El Debate publicou uma reportagem na qual afirmou que a União Europeia não recebeu qualquer informação do governo espanhol, do Conselho Superior de Esportes, da Federação Espanhola ou da La Liga desde que o caso Negreira veio a público, há 44 meses.

Mas Javier Tebas, presidente da La Liga, negou essas informações por meio de uma mensagem publicada em suas contas nas redes sociais.

O jornal Mundo Deportivo publicou o que disse Tebas, que esclareceu: "O que o jornal El Debate publicou não é verdade. As datas e os documentos comprovam isso".

Ele afirmou: "O caso Negreira veio a público em 15 de fevereiro de 2023. E em 21 de fevereiro, ou seja, apenas seis dias depois, enviei, na condição de presidente da La Liga, uma carta à Uefa a respeito desses fatos, acompanhada de um relatório jurídico, de documentos relativos aos pagamentos e de um dossiê de imprensa que reunia coberturas de veículos de comunicação locais e internacionais".

Tebas acrescentou: "Portanto, não é verdade que a La Liga tenha se limitado a participar do processo criminal".

Ele enfatizou: "Nós nos dirigimos à União das Federações Europeias de Futebol seis dias depois de tomar conhecimento dos fatos, enquanto outros precisaram de anos, e de meses antes de renunciar à diretoria da Federação Espanhola".

E prosseguiu: "Antes de construir outra narrativa sobre o que supostamente teria sido uma omissão por parte da La Liga, teria sido melhor verificar as informações com a liga. Os documentos existem, trazem datas claras e refutam essa narrativa".



