Enric Masip, assessor de Joan Laporta, presidente do Barcelona, lançou um ataque virulento ao Real Madrid, poucos dias antes da partida entre as duas equipes no clássico, marcado para o próximo domingo.

Segundo o jornal "Marca", Masip desferiu um ataque ácido ao Real Madrid por conta de "suas repetidas referências ao caso Negreira para manchar a reputação do Barcelona".

Ele criticou duramente o clube madrilenho, acusando-o diretamente de maltratar o Barcelona e de atacar o Campeonato Espanhol, todos os clubes e a comissão de arbitragem, por meio de suas acusações constantes.

Masip afirmou: "Quando alguém recorre a esses métodos, que não são fruto do acaso, mas sim uma combinação do treinador, de certos meios de comunicação, canais de televisão e clubes... eles tentam encobrir seus próprios problemas insinuando contra o seu maior rival".

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E prosseguiu: "O objetivo é manchar a imagem do Barcelona, e é isso que nos faz sentir ofendidos e irritados. Ao longo de três anos e meio, nada foi provado, e nada será. Nada aconteceu. O Barcelona conquistou títulos e partidas graças ao seu estilo de jogo".

E completou: "Durante muitos anos, não abordamos os períodos sombrios deste país, quando uma equipe era de fato favorecida e vencia títulos por causa desse favorecimento. Existem linhas vermelhas que não devem ser cruzadas, e elas já foram cruzadas".

Desviar a atenção e encobrir suas deficiências

Enric Masip insistiu que as acusações do Real Madrid têm como objetivo desviar a atenção e encobrir suas deficiências, e reafirmou que elas prejudicam todos os clubes espanhóis.

Ele disse: "Eles usam os programas de debate como se fossem júris, e as reportagens como se fossem sentenças judiciais. E, para evitar o problema, fogem de mencionar o Negreira em manchetes de jornais ou em entrevistas sem relação com o tema".

E continuou: "Eles falam do Negreira quando deveriam falar do que está acontecendo com eles. É uma linha vermelha que não deve ser cruzada. Eles prejudicam o Campeonato Espanhol e a Federação Espanhola. Atacam e maltratam a competição inteira, todos os clubes e os árbitros".

O dirigente do Barcelona acrescentou: "Vão recorrer à UEFA. Eles não respeitam todos os clubes, apesar de acreditarem que o assunto afeta apenas um único clube".

E completou: "Eles distorcem a imagem. Para mim, é vergonhoso que usem esses métodos para desviar a atenção daquilo que eles fazem".

E apontou: "Quando alguém diz que vê coisas estranhas... essas coisas estranhas significam apontar o dedo acusador para o treinador. Quando as coisas não saem como se deseja, é preciso melhorar o próprio desempenho, e não recorrer a atacar os outros".

E prosseguiu: "Eles tentam causar prejuízo porque têm os recursos, mas as pessoas não acreditam neles".

Assessor de Laporta ataca Mourinho

A respeito das declarações de Mourinho, Enric Masip disse: "Ele faz críticas ácidas. Vejam uma coletiva de imprensa de Mourinho e uma coletiva de Flick... Flick, mesmo depois de ter sido prejudicado, vejam como ele fala do adversário e o respeito que tem por ele, pelos jogadores e pelo treinador... esses são os valores do Barcelona".

E acrescentou: "Você pode dizer muita coisa, mas não faz... Para Mourinho e para o Real Madrid, a culpa é sempre de outra pessoa".

Masip, que declarou que essas acusações não afetam o Barcelona nem o vestiário, reafirmou sua confiança de que a pressão exercida pelo Real Madrid não influenciará a arbitragem no clássico.

E enfatizou: "Eu acredito no profissionalismo dos árbitros. É uma loucura questionar isso".

O lance de Güler

Ele falou sobre a polêmica cotovelada dada por Arda Güler: "Ninguém viu a cotovelada? Aconteceu a mesma coisa com um gol marcado por Lewandowski ou por Lamine no estádio Santiago Bernabéu, onde, curiosamente, a câmera não estava funcionando. E aquele era o único ângulo em que ficava claro que a bola havia ultrapassado a linha. E não fizemos alarde nem passamos o dia inteiro reclamando daquilo. É um erro, e deve ser aceito. E é interessante como as coisas sempre seguem o mesmo padrão".

Masip acrescentou: "As imagens de Güler não estavam claras, mas trata-se de uma cotovelada, só isso. A cotovelada exige cartão vermelho. No dia seguinte eles não falam sobre isso... mas se um incidente parecido acontecesse em Sevilha, tudo se mobiliza para falar daquele caso".