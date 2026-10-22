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GFX Florentino Perez Joan LaportaGetty/GOAL
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"O caso Negreira para falsificar os fatos": ataque inflamado de conselheiro de Laporta ao Real Madrid e Mourinho

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
A. Guler
H. Flick
J. Mourinho
Espanha
Turquia
Alemanha
Portugal

"Eles não respeitam todos os clubes"

Enric Masip, assessor de Joan Laporta, presidente do Barcelona, lançou um ataque virulento ao Real Madrid, poucos dias antes da partida entre as duas equipes no clássico, marcado para o próximo domingo.

Segundo o jornal "Marca", Masip desferiu um ataque ácido ao Real Madrid por conta de "suas repetidas referências ao caso Negreira para manchar a reputação do Barcelona".

Ele criticou duramente o clube madrilenho, acusando-o diretamente de maltratar o Barcelona e de atacar o Campeonato Espanhol, todos os clubes e a comissão de arbitragem, por meio de suas acusações constantes.

Masip afirmou: "Quando alguém recorre a esses métodos, que não são fruto do acaso, mas sim uma combinação do treinador, de certos meios de comunicação, canais de televisão e clubes... eles tentam encobrir seus próprios problemas insinuando contra o seu maior rival".

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25 de out. de 2026

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E prosseguiu: "O objetivo é manchar a imagem do Barcelona, e é isso que nos faz sentir ofendidos e irritados. Ao longo de três anos e meio, nada foi provado, e nada será. Nada aconteceu. O Barcelona conquistou títulos e partidas graças ao seu estilo de jogo".

E completou: "Durante muitos anos, não abordamos os períodos sombrios deste país, quando uma equipe era de fato favorecida e vencia títulos por causa desse favorecimento. Existem linhas vermelhas que não devem ser cruzadas, e elas já foram cruzadas".

Desviar a atenção e encobrir suas deficiências

Enric Masip insistiu que as acusações do Real Madrid têm como objetivo desviar a atenção e encobrir suas deficiências, e reafirmou que elas prejudicam todos os clubes espanhóis.

Ele disse: "Eles usam os programas de debate como se fossem júris, e as reportagens como se fossem sentenças judiciais. E, para evitar o problema, fogem de mencionar o Negreira em manchetes de jornais ou em entrevistas sem relação com o tema".

E continuou: "Eles falam do Negreira quando deveriam falar do que está acontecendo com eles. É uma linha vermelha que não deve ser cruzada. Eles prejudicam o Campeonato Espanhol e a Federação Espanhola. Atacam e maltratam a competição inteira, todos os clubes e os árbitros".

O dirigente do Barcelona acrescentou: "Vão recorrer à UEFA. Eles não respeitam todos os clubes, apesar de acreditarem que o assunto afeta apenas um único clube".

E completou: "Eles distorcem a imagem. Para mim, é vergonhoso que usem esses métodos para desviar a atenção daquilo que eles fazem".

E apontou: "Quando alguém diz que vê coisas estranhas... essas coisas estranhas significam apontar o dedo acusador para o treinador. Quando as coisas não saem como se deseja, é preciso melhorar o próprio desempenho, e não recorrer a atacar os outros".

E prosseguiu: "Eles tentam causar prejuízo porque têm os recursos, mas as pessoas não acreditam neles".

Assessor de Laporta ataca Mourinho

A respeito das declarações de Mourinho, Enric Masip disse: "Ele faz críticas ácidas. Vejam uma coletiva de imprensa de Mourinho e uma coletiva de Flick... Flick, mesmo depois de ter sido prejudicado, vejam como ele fala do adversário e o respeito que tem por ele, pelos jogadores e pelo treinador... esses são os valores do Barcelona".

E acrescentou: "Você pode dizer muita coisa, mas não faz... Para Mourinho e para o Real Madrid, a culpa é sempre de outra pessoa".

Masip, que declarou que essas acusações não afetam o Barcelona nem o vestiário, reafirmou sua confiança de que a pressão exercida pelo Real Madrid não influenciará a arbitragem no clássico.

 E enfatizou: "Eu acredito no profissionalismo dos árbitros. É uma loucura questionar isso".

O lance de Güler

Ele falou sobre a polêmica cotovelada dada por Arda Güler: "Ninguém viu a cotovelada? Aconteceu a mesma coisa com um gol marcado por Lewandowski ou por Lamine no estádio Santiago Bernabéu, onde, curiosamente, a câmera não estava funcionando. E aquele era o único ângulo em que ficava claro que a bola havia ultrapassado a linha. E não fizemos alarde nem passamos o dia inteiro reclamando daquilo. É um erro, e deve ser aceito. E é interessante como as coisas sempre seguem o mesmo padrão".

 Masip acrescentou: "As imagens de Güler não estavam claras, mas trata-se de uma cotovelada, só isso. A cotovelada exige cartão vermelho. No dia seguinte eles não falam sobre isso... mas se um incidente parecido acontecesse em Sevilha, tudo se mobiliza para falar daquele caso".

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