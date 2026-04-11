O caso Negreira lança uma sombra sobre o Clássico... Será que o Real Madrid vai dar uma passagem de honra ao Barcelona?

Com o fim da temporada se aproximando, as discussões sobre a “passagem de honra” voltaram a ser o centro da rivalidade entre Real Madrid e Barcelona, após o empate do Real Madrid por 1 a 1 contra o Girona no Bernabéu, o que reduziu suas esperanças na disputa pelo título da La Liga.

O jornalista Guillem Borras Pérez gerou polêmica na plataforma “X”, onde escreveu: “Se o Madrid perder uma de suas três partidas restantes antes do Clássico no Camp Nou, e o Barcelona vencer todas as suas partidas, poderemos testemunhar uma passagem de honra para o campeão”.

O site espanhol “Defensa Central”, conhecido por sua lealdade ao Real Madrid, apontou que, nessas circunstâncias, a passagem de honra para o Real Madrid seria um “escândalo” e uma “falta de respeito” à competição esportiva e à igualdade.

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Os madridistas consideram que o Barcelona não merece tal gesto, especialmente diante do caso Negreira, que ainda está em andamento e que eles descrevem como “a gota d’água”.

O clube branco afirma, segundo o site, que a relação entre os dois clubes foi gravemente prejudicada devido à sua posição oficial como parte no processo judicial, exigindo uma investigação aprofundada sobre os pagamentos financeiros suspeitos que se prolongaram por anos a Enríquez Negreira (ex-vice-presidente da Comissão de Árbitros), e que cessaram assim que ele deixou o cargo.

Eles exigem a “apuração de responsabilidades” e a suspensão de quaisquer nomeações de árbitros com vínculos anteriores a esse círculo, considerando que a ausência de uma explicação conclusiva para esses pagamentos suscita forte desconfiança.

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Por sua vez, o Barcelona considera que a campanha do Real Madrid faz parte de uma “estratégia” para prejudicá-lo e insiste que todos os pagamentos foram para fins de consultoria legítimos, e que a justiça deve seguir seu curso sem “prolongamentos intencionais” dos procedimentos.

Embora a passagem de honra não seja obrigatória, a história já registrou casos de troca de gestos entre os dois clubes no passado.

Hoje, parece que a tensão judicial e esportiva torna qualquer gesto desse tipo difícil, especialmente no clima do clássico que se aproxima no “Camp Nou”.

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No clube madrilenho, desejam uma solução rápida para o caso Negreira em benefício do futebol espanhol como um todo, afirmando que a “verdade” deve vir à tona para restaurar a confiança na competição. Já o Barcelona espera garantir o título e colocar o adversário em uma situação delicada, independentemente de a passagem de honra ocorrer ou não.

A questão permanece em aberto: o próximo Clássico terá uma passagem de honra, ou as tensões impedirão qualquer gesto tradicional? A resposta pode definir um final dramático para uma temporada acirrada.