O canal oficial do Real Madrid ignorou o resultado do clássico feminino, que terminou com uma goleada do Barcelona por 7 a 0 no último domingo, já que o noticiário não mencionou absolutamente nada sobre a partida.
Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o informativo do canal oficial cobriu a equipe principal, a academia de base, o basquete e os compromissos internacionais do Real Madrid, mas não abordou de forma alguma a equipe feminina.
O programa de notícias do canal do Real Madrid também incluiu uma extensa reportagem sobre os árbitros, com destaque especial para o "caso Negreira" e a partida do Barcelona na La Liga durante o mês de outubro atual.
A reportagem repassou decisões arbitrais que, do ponto de vista do canal, prejudicaram claramente a equipe merengue.
O jornal catalão destacou que não se mencionou nem por um instante a derrota da equipe feminina para o Barcelona, por retumbantes 7 a 0, a qual, segundo as informações, causou um sério abalo na alta cúpula do Real Madrid.