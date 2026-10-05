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FC Barcelona v Real Madrid CF - Liga F Moeve 2026/27Getty Images Sport
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O caso Negreira domina a cena: canal do Real Madrid ignora goleada por 7 a 0 no clássico feminino

Barcelona x Real Madrid Femenino
Barcelona
Real Madrid Femenino
Liga F
Real Madrid
Barcelona
Espanha

O canal não mencionou nenhuma notícia sobre a partida.

O canal oficial do Real Madrid ignorou o resultado do clássico feminino, que terminou com uma goleada do Barcelona por 7 a 0 no último domingo, já que o noticiário não mencionou absolutamente nada sobre a partida.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o informativo do canal oficial cobriu a equipe principal, a academia de base, o basquete e os compromissos internacionais do Real Madrid, mas não abordou de forma alguma a equipe feminina.

O programa de notícias do canal do Real Madrid também incluiu uma extensa reportagem sobre os árbitros, com destaque especial para o "caso Negreira" e a partida do Barcelona na La Liga durante o mês de outubro atual.

A reportagem repassou decisões arbitrais que, do ponto de vista do canal, prejudicaram claramente a equipe merengue.

O jornal catalão destacou que não se mencionou nem por um instante a derrota da equipe feminina para o Barcelona, por retumbantes 7 a 0, a qual, segundo as informações, causou um sério abalo na alta cúpula do Real Madrid.


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