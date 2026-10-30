Para entender toda a dimensão do absurdo no caso China x Kylian Mbappe, vale revisitar o que desencadeou essa mais recente espiral de indignação que saiu completamente do controle. Antes do início da gravação de um podcast, Mbappe respondeu, na sala de maquiagem, a algumas daquelas perguntas típicas das redes sociais. Entre elas: qual meme com o seu rosto fez você rir mais?

Para entender a resposta, basta saber que Mbappe não é apenas um grande atacante, mas também um meme ambulante. Desde o início de sua carreira no AS Monaco, a internet faz piadas com sua aparência e certos comportamentos.

O rosto de Mbappe já foi colocado em personagens das Tartarugas Ninja porque ele supostamente se parece com Donatello, de Teenage Mutant Ninja Turtles. Sua comemoração de braços cruzados é compartilhada quando alguém consegue fazer até as coisas mais banais (levou o lixo para fora? Mbappe de braços cruzados!). Há memes com sua risada supostamente maliciosa e outros que mostram um olhar que parece mortal.

E há também os memes de Mbappe como ditador.

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Eles fazem referência ao fato de que, às vezes, Mbappe age de forma um tanto autoritária em campo e dá ordens demais aos companheiros. Mbappe cresceu com esses memes, conhece todos eles e já riu deles publicamente muitas vezes.

Assim, quando lhe perguntaram, ainda em março de 2026, qual meme com seu rosto o fazia rir mais, ele respondeu, rindo: "Há muitos. O que mais me fez rir foi aquele vídeo em que colocaram meu rosto no corpo de, acho, um ditador chinês. Uso bastante esse vídeo com meus amigos quando jogamos PlayStation."

Kylian Mbappe foi cancelado por rir de si mesmo

Portanto, Mbappe e a La Liga espanhola não foram cancelados pelo regime chinês porque Mbappe chamou um ditador chinês de ditador há seis meses. O que já teria sido ruim o bastante. Mbappe provocou uma crise diplomática de médio porte porque riu de si mesmo. Isso torna toda a história ainda mais triste e reveladora.

Quando Mbappe e o Real Madrid pedem desculpas ao povo chinês por "declarações impensadas" do astro, não é só o bom senso que pergunta: desculpas pelo quê, afinal? E ao presidente da liga espanhola, Javier Tebas, que repreendeu Mbappe publicamente e se humilhou diante dos parceiros comerciais chineses, não é a primeira vez que dá vontade de desejar mais inteligência e coragem.

O caso Mbappe revela menos sobre como regimes autoritários lidam com a ironia e com supostas críticas do que se poderia pensar à primeira vista. A reação da China às declarações de Mbappe pode ter sido completamente exagerada até para os padrões chineses. Mas quem ficou realmente surpreso com ela provavelmente também acredita que a censura da internet chinesa serve para proteger os jovens.

O caso Mbappe é uma lição sobre a cultura da indignação

O caso Mbappe é, sobretudo, uma lição sobre a cultura da indignação que se espalha cada vez mais, na qual já não importa exatamente o que nos indignou hoje. O importante é que alguém tenha de dar explicações, que alguém tenha de pedir desculpas, que nós tenhamos nos indignado.

E, enquanto Mbappe perdeu contratos publicitários no valor de 6,5 milhões de euros neste caso e a liga espanhola corre o risco de perder até 400 milhões de euros, a liderança chinesa transmite ao povo chinês, naturalmente sem mais contexto, pois piadas, mesmo supostas, sobre o grande líder Mao Zedong são tabu, a ideia de que ele foi gravemente ofendido como um todo. Por um jogador de futebol que, na verdade, apenas riu de uma piada maldosa feita às suas próprias custas.

É o que acontece quando se faz parceria com as pessoas erradas

É grotesco que Mbappe tenha de pedir desculpas por isso. É vergonhoso que o Real e, sobretudo, Tebas compactuem com essa situação. Em vez de refletir sobre o que provocou essa indignação e como talvez seja possível acalmar quem reage de forma cada vez mais exaltada, eles se curvam diante de um regime autoritário.

Mas é o que acontece quando se faz parceria com as pessoas erradas repetidamente. Quem faz negócios com regimes autoritários e se deixa usar por eles o tempo todo paga um preço por isso. Na política, não é diferente do futebol.

Isso também deveria servir de alerta para clubes como o Bayern de Munique. O clube mais vezes campeão da Alemanha pode até deixar terminar sua parceria com o Catar e, posteriormente, também o patrocínio de Ruanda após protestos dos torcedores. No entanto, seus dirigentes não deram a impressão de ter entendido de fato por que houve protestos.

Quem aceita de bom grado o dinheiro dessas parcerias precisa saber que, em algum momento, a questão deixará de ser apenas o patrocínio. Passará a ser quais imagens podem ser publicadas e quais declarações não podem ser feitas.

Por aqui, o termo cultura do cancelamento é frequentemente invocado por gente de raciocínio raso, sobretudo da direita, quando alguém mais uma vez contesta suas manifestações simplistas. Neste caso, porém, é possível observar o que a cultura do cancelamento realmente pode significar: Real Madrid e La Liga abandonam seu jogador mais importante e cedem à pressão de um regime autoritário.

Facilitadores da propaganda da China

E não é a primeira vez: em agosto de 2026, por exemplo, o Real já havia apagado, sem maiores explicações, uma publicação nas redes sociais que lamentava as vítimas das enchentes devastadoras no Nepal e no Tibete. Vale repetir: uma publicação que chamava a atenção para o sofrimento das pessoas após um desastre natural.

Mas, aparentemente, até nisso a liderança chinesa enxergou um posicionamento político. A China não reconhece o Tibete, e o regime tenta apagar toda a região tanto quanto pode. Um clube que age como o Real Madrid, e o Real não é um caso isolado, deixa de ser apenas parceiro comercial e passa a facilitar a propaganda desse regime.