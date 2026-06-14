Fahmi Belhaj, advogado do jogador marroquino Salah Masoud, atual jogador do Al-Wedad e ex-jogador do Zamalek, anunciou que foi alcançado um acordo entre o jogador e o clube branco no litígio apresentado à Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Salah Masoud havia obtido uma decisão da Câmara de Resolução de Disputas da FIFA que determinava o pagamento de uma indenização superior a 800 mil dólares pelo clube Zamalek, após ter rescindido seu contrato unilateralmente por motivo esportivo justificado: o não recebimento de seus direitos financeiros.

Isso resultou na imposição de uma punição de suspensão do registro do clube por dois períodos consecutivos de transferências.

Belhaj disse em declarações ao programa “De Cairo”, no canal “On Sport”: “Foi alcançado um acordo entre o Zamalek e Sadek, que já foi assinado. Além disso, o jogador apresentou um pedido oficial à FIFA no dia 9 de junho, no qual confirmou não ter objeções à suspensão da aplicação da punição ao clube, e assim a crise foi resolvida”.

Ele acrescentou que essa suspensão “não afeta a situação do jogador”, expressando sua esperança de que a punição ao Zamalek seja revogada.

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Belhaj criticou os chamados “especialistas em regulamentos da FIFA”, afirmando que tais denominações não têm qualquer fundamento jurídico e que o assunto diz respeito apenas a advogados especializados.

Ele também descreveu como “incorretas” as notícias de que o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) teria rejeitado o pedido do Zamalek para suspender a aplicação da punição após a resolução do caso de Masoud, esclarecendo que o tribunal ainda não enviou nenhuma decisão ou resposta oficial a esse respeito.

Em resposta às alegações que associam a punição imposta ao Zamalek a casos anteriores acumulados, Belhaj afirmou que tais declarações são “imprecisas”.

Ele esclareceu que o artigo 17 dos regulamentos da FIFA não exige a existência de antecedentes para a imposição de uma pena de suspensão de registro, e que o motivo da pena reside na rescisão do contrato sem motivo legítimo ou fora do prazo legal.

Ele observou que os antecedentes podem ser usados na avaliação do comportamento do clube e no agravamento da punição, mas não são um requisito essencial para sua aplicação.

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