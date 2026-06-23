O caso de Griezmann comprova a impotência da “FIFA”... A lei está do lado de Julián Álvarez

Apesar do Atlético de Madrid ter ameaçado apresentar uma queixa contra o Barcelona sob a acusação de “contato” com Julián Álvarez, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) não tem competência para intervir na crise; o motivo é puramente jurídico: os dois clubes pertencem à mesma federação espanhola, e a história se repete, assim como aconteceu com Griezmann em 2019.

As declarações de Julián Álvarez após a vitória da Argentina geraram grande polêmica, depois que ele admitiu que “a transferência é a melhor opção” para realizar seu “sonho”, em uma clara referência ao seu desejo de deixar o Atlético de Madrid. Essas declarações levaram os “Roji-Blancos” a estudar a possibilidade de apresentar uma queixa contra o Barcelona por ter entrado em contato com o jogador, apesar de ele estar vinculado a um contrato que se estende até 2030 e que inclui uma cláusula de rescisão no valor de 500 milhões de euros.

No entanto, a surpresa jurídica é que a FIFA não pode intervir no caso, mesmo que o Atlético de Madrid recorra a ela, conforme informou o “Mundo Deportivo”. Os regulamentos sobre a situação e a transferência de jogadores estabelecem claramente que “a transferência de jogadores entre clubes da mesma federação está sujeita a regulamentos específicos, estabelecidos pela federação em questão”; e, como o Barcelona e o Atlético pertencem à Real Federação Espanhola de Futebol, o caso é inteiramente de âmbito local.

O artigo 18 do regulamento da FIFA afirma que “o clube que pretenda contratar um jogador profissional deve notificar por escrito o clube atual do jogador sobre sua intenção antes de iniciar as negociações com ele”. Além disso, é proibido o contato direto com o jogador, exceto durante os últimos seis meses de seu contrato, e qualquer violação sujeita o clube a severas sanções disciplinares, desde que o contato seja comprovado por documento.

O caso Griezmann se repete

Um cenário semelhante ocorreu no verão de 2019 com Antoine Griezmann, quando o Atlético de Madrid apresentou uma queixa à Federação Espanhola acusando o Barcelona de ter assinado contrato com o atacante francês. Na ocasião, a FIFA não pôde intervir, e a queixa resultou em uma multa de apenas 300 euros para o clube catalão.

A Comissão de Concorrência da Espanha não conseguiu comprovar que Griezmann havia assinado com o Barcelona enquanto seu contrato com o Atlético ainda estava em vigor, mas considerou que o Barcelona iniciou as negociações sem notificação prévia por escrito. No entanto, a infração não foi classificada como “grave”, pois as negociações começaram em maio, após o jogador francês ter anunciado sua intenção de se transferir.

Quando a Fifa intervém?

A FIFA só intervém se o próprio jogador violar o contrato; nesse caso, o clube catalão pode ser punido se for comprovado que o instigou a rescindir o contrato. A punição pode chegar à proibição de registrar novos jogadores por duas janelas de transferências.

Alvarez se encontra atualmente no “período de proteção”, pois seu contrato, assinado no verão de 2024, tem duração de três anos até junho de 2027, já que ele tem menos de 28 anos; qualquer violação do contrato durante esse período expõe o novo clube à proibição de contratações por duas janelas completas.

No entanto, Álvarez não deseja rescindir seu contrato unilateralmente, pois seria obrigado a pagar uma indenização ao Atlético pelas anos restantes, além de ser suspenso por quatro meses de jogar pelo seu novo clube — uma suspensão que entra em vigor no início da temporada e não afeta suas participações pela seleção argentina.