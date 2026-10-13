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O ex-técnico da França se recusa a renunciar ao seu direito

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Poucos dias após deixar a seleção francesa, o nome do ex-treinador dos Bleus, Didier Deschamps, voltou a aparecer, mas desta vez em um caso polêmico que se arrasta desde a Copa do Mundo de 2022, por conta da decisão de excluir Karim Benzema da lista da França na época, após sua lesão.

Naquele momento, foi anunciada uma lesão muscular de Benzema, durante um treino da seleção francesa em Doha, poucos dias antes do início do Mundial, o que levou Deschamps a cortá-lo, sem substituí-lo por nenhum outro jogador.

Uma decisão que parece natural por parte do treinador dos Bleus, mas o famoso jornalista Daniel Riolo a interpretou de outra maneira e atacou Deschamps, considerando que se tratava apenas de uma justificativa "falsa" para afastar o ex-astro do Real Madrid da seleção.

Na ocasião, o jornalista elevou o tom do ataque ao lembrar que a história registra a presença do nome de Deschamps em "assuntos suspeitos", como o caso Valencia-Marselha e a crise de doping da Juventus.

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Em contrapartida, Deschamps se incomodou com esse ataque e decidiu processar Riolo por difamação, em novembro de 2025. A audiência foi marcada por um dia tenso, no qual estiveram presentes Deschamps, o médico da seleção francesa Franck Le Gall e o responsável pela segurança da seleção, Mohamed Senhadji, como testemunhas, antes de o tribunal absolver Riolo dois meses depois.

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Em sua decisão, a 17ª Câmara do Tribunal de Apelação de Paris apontou o "desejo de Riolo de difamar", mas considerou suas declarações "injustas, porém não difamatórias".

Essa decisão foi descrita como ambígua por Deschamps e sua advogada, Isabelle Wekstein, e o treinador francês decidiu, no mesmo dia, recorrer da sentença.

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Um novo confronto judicial entre Deschamps e o jornalista da RMC, Daniel Riolo, será realizado no início do próximo ano, depois que o Tribunal de Apelação de Paris decidiu encaminhar o caso a uma audiência de apelação por difamação.

O advogado de Riolo (Laurent Merlet) confirmou ao jornal Le Parisien que Daniel Riolo será julgado em apelação por difamação no dia 13 de janeiro de 2027.