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Derby County v Bolton Wanderers - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images
Moataz Elgammal
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“O caráter do grupo ficou evidente”: John Eustace elogia reação do Derby na vitória por 3 a 1 sobre o Bolton no Pride Park

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John Eustace elogiou a força de caráter dos jogadores do Derby após a virada sobre o Bolton por 3 a 1, na noite de sexta-feira, no Pride Park. A vitória aliviou a pressão crescente sobre sua permanência no cargo. Ryan Nyambe, Jack Robinson e Rhian Brewster marcaram no segundo tempo, garantindo ao Derby apenas sua segunda vitória na temporada, a primeira em casa e a primeira em 11 jogos.

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Derby reage após domínio do Bolton no primeiro tempo

O Derby parecia destinado a outra noite difícil, já que o Bolton dominou o primeiro tempo e abriu o placar aos 42 minutos. Larrazabal, que vinha jogando muito bem pela direita, avançou e cruzou para Ruben Rodrigues, que finalizou com tranquilidade para vencer Jacob Widell Zetterstrom.

O cenário mudou menos de 60 segundos após o reinício da partida. Morris cruzou da esquerda, Fuseini desviou a bola e Nyambe apareceu na segunda trave para empurrá-la para o gol. Segundo a Sky Sports, foi o primeiro gol de sua carreira, em sua 309ª partida.

Robinson e Brewster completam a virada do Derby

O Derby virou o jogo três minutos depois, quando Morris desviou de cabeça uma bola lançada na área e Robinson concluiu de perto em sua primeira partida como titular. Bonham manteve o Bolton no jogo com uma grande defesa após Fuseini cortar para dentro e chutar.

Os visitantes buscaram o empate, e Zetterstrom se esticou para defender com o antebraço uma cabeçada de Sam Dalby após cruzamento de Gale, aos 70 minutos. Brewster levou a torcida ao delírio no quarto minuto dos acréscimos: roubou a bola de Larrazabal, entrou na área e acertou um chute no ângulo.

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Eustace elogia a força do Derby após a primeira vitória em casa

Eustace mudou o esquema de sua equipe no intervalo e elogiou muito a reação. “Mudamos o esquema no intervalo, e a resposta dos jogadores foi extraordinária. A situação era difícil, não estamos bem no campeonato, e o grupo mostrou sua força”, disse. “Isso mostrou que estamos muito unidos. Os dois jogadores que entraram [Shane Duffy e Robinson] para suas primeiras partidas como titulares fizeram uma enorme diferença para nós. Sentimos falta dessa experiência durante toda a temporada, e fiquei muito feliz pelos rapazes por conseguirem sua primeira vitória em casa.”

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O técnico do Derby acrescentou: “Nos momentos realmente difíceis de qualquer temporada, você precisa continuar acreditando no que está fazendo. Tenho uma equipe de trabalho incrível ao meu lado, e todo o clube apoia o time. O clima no centro de treinamento não tem sido dos melhores, mas continua muito positivo. É um clube fantástico.”

O que vem pela frente para Derby e Eustace?

Apesar da vitória, o Derby continua a quatro pontos de sair da zona de rebaixamento, mas chegará à pausa para os jogos das seleções com o ânimo bem melhor. Eustace, porém, tratou de alertar contra o excesso de confiança: “É muito importante não nos empolgarmos demais com esta vitória, mas precisamos aproveitá-la.”

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O Bolton, por sua vez, lamentará não ter aproveitado o domínio no primeiro tempo.

Written byMoataz Elgammal

Senior Editor

صحفي

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