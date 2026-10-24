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Cairo-Derby-Football-MatchAFP
Ahmed Mansy
Traduzido por

O capitão na linha de fogo: torcedores do Zamalek seguem com os ataques a Ahmed Fattouh

A. Fatouh
Zamalek SC x APR FC
Zamalek SC
APR FC
CAF Champions League Qualification
Egito
Ruanda

O que está acontecendo no Castelo Branco?

A torcida do Zamalek manteve suas críticas ao capitão da equipe, Ahmed Fattouh, apesar da classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões da África.

O Zamalek se classificou para a fase de grupos da competição africana neste sábado, após vencer o Rwanda Army por 1 a 0, na volta das oitavas de final, aproveitando a vitória na partida de ida pelo mesmo placar.

Após o fim do jogo, a torcida do Zamalek presente no Estádio Internacional do Cairo entoou cânticos ofensivos contra Ahmed Fattouh, enquanto o lateral-esquerdo demonstrava um estado de irritação.

Esta passou a ser a segunda vez consecutiva em que a torcida do Zamalek desfere ataques contra o lateral-esquerdo internacional, depois de o mesmo ter acontecido na última partida contra o Petrojet pelo Campeonato Egípcio, sem que fossem revelados motivos claros por trás desse ataque recorrente.

Vale lembrar que o Zamalek se classificou para a fase de grupos da Liga dos Campeões da África após uma ausência de 3 anos completos, período em que disputou a Copa das Confederações Africana, conquistando o título uma vez e ficando com o vice em outra.

Por outro lado, o Zamalek ocupa a terceira posição na tabela de classificação do Campeonato Egípcio, com 16 pontos, a 5 pontos do líder Pyramids e a apenas um ponto do Al Ahly, que está na segunda colocação.

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