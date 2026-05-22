O capitão do Spurs, Romero, vai perder o confronto decisivo contra o Everton por um motivo bizarro: torcedores furiosos

Cristian Romero não estará presente no último jogo do campeonato do Tottenham Hotspur no domingo, segundo informou Tim Vickery, especialista em futebol sul-americano. Romero viajará para a Argentina neste fim de semana para assistir ao jogo entre Belgrano e River Plate.

O capitão do The Spurs está atualmente se recuperando de uma lesão no joelho e já não joga pelo clube há algum tempo. Portanto, ele também não estará presente no domingo para torcer pela equipe.

O Tottenham Hotspur joga em casa contra o Everton e precisa de pelo menos um ponto para evitar o rebaixamento para a Championship.

Caso o clube do norte de Londres perca, será rebaixado, desde que o West Ham United vença o Leeds United.

Entre os torcedores do Spurs, houve grande comoção com a decisão de Romero de não comparecer. Principalmente pelo fato de Romero ser o capitão do time.

Vickery, no entanto, contextualiza a decisão do zagueiro argentino. Romero foi formado no Belgrano, clube que enfrenta o River Plate neste domingo.

O Belgrano nunca foi campeão da Argentina, mas pode mudar isso no domingo contra o River Plate. É por isso que Romero prefere esse jogo ao confronto contra o rebaixamento do Tottenham.



