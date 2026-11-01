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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

O capitão do Racing abre fogo contra Mbappé: todo mundo que já jogou futebol sabe que não era pênalti

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
I. Sainz-Maza
K. Mbappe
Espanha
França

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Íñigo Sainz-Maza, capitão do Racing Santander, criticou a decisão do árbitro de marcar um pênalti a favor de Kylian Mbappé durante o confronto com o Real Madrid, que terminou com a vitória do time merengue por três a zero, afirmando que o lance não merecia a marcação da falta.

Sainz-Maza declarou, após a partida: "Para nós, não pode ser considerado pênalti de forma alguma. Assistimos ao replay várias vezes, e houve um contato muito fraco, e não acreditamos que isso justifique a marcação de um pênalti. E acho que todo mundo que jogou futebol sabe que não é pênalti".

E o capitão do Racing acrescentou: "O árbitro pode errar, mas também não entendemos por que o árbitro assistente de vídeo não interveio para corrigir a decisão, como aconteceu no pênalti que foi marcado a nosso favor e depois anulado, e talvez a anulação tenha sido correta".

Em sua avaliação do desempenho do time, Sainz-Maza reconheceu que o Real Madrid foi a parte mais dominante durante o primeiro tempo, mas apontou que os jogadores do Racing se apresentaram melhor após o intervalo, demonstraram mais personalidade e coragem, e se tornaram mais ousados em pedir a bola e se movimentar dentro do campo adversário.

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Ele explicou que essa melhora resultou na criação de chances perigosas, entre elas o lance no qual sua equipe reclamou pênalti, além de alguns chutes e tentativas ofensivas.

O capitão do Racing abordou a lesão de seu companheiro Álvaro Mantilla, que deixou o campo aos 29 minutos, expressando a esperança de que a lesão seja apenas um susto passageiro e que o time possa contar com ele ao longo da temporada.

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