O caos no SC Cambuur se agrava após entrevista contundente do financiador Pieter Kooi

Todo o conselho fiscal do SC Cambuur renunciou, segundo noticiou a Omroep Fryslân no domingo. As declarações do financiador Pieter Kooi em uma entrevista crítica causaram mal-estar, levando o conselho fiscal a se sentir obrigado a tomar essa medida.

No início desta semana, um membro do conselho, Marc Plomp, já havia se demitido. Os quatro membros restantes decidiram agora, também, se demitir. O presidente Van der Waard lamenta a situação, mas indica que o CFC continuará atuando provisoriamente como conselho demissionário.

O motivo foram as declarações de Kooi no Leeuwarder Courant, nas quais ele afirmou que o Cambuur precisa de uma renovação administrativa, especialmente agora que o clube da Frísia passa por dificuldades financeiras. Suas críticas se dirigiram tanto à diretoria da fundação quanto ao conselho consultivo.

“O Cambuur é um clube amador de luxo com um estádio enorme. Portanto, são necessárias pessoas de nível. Na fundação, no conselho consultivo e na diretoria. Eu quero, não, eu exijo mudanças. É preciso trazer outras pessoas. Esta diretoria teve nove meses para elaborar um plano de recuperação da KNVB. Nove meses!”, reza a crítica contundente de Kooi.

Os problemas financeiros do Cambuur são, em parte, consequência da construção do Estádio Kooi, o que fez com que o clube acumulasse uma dívida considerável. Isso resultou em uma nota muito insatisfatória no Sistema de Classificação Financeira da KNVB, o que pode acarretar sanções e uma possível dedução de pontos.

O clube deve apresentar um plano de recuperação financeira até 15 de junho para evitar a dedução de pontos. Esse plano depende de uma garantia de Kooi no valor de 4,9 milhões de euros, mas ele impõe uma exigência rígida a isso. “Sem uma renovação administrativa, em todos os níveis do clube, não assumo essa garantia.”

A saída do diretor-geral Ard de Graaf neste verão também é um espinho no lado de Kooi. Segundo ele, não há pressa alguma em encontrar um sucessor. “Não é à toa que Ard está saindo do cargo, não é? Ele está exausto. E, portanto, cabe ao conselho de supervisão encontrar um sucessor. Mas simplesmente nada aconteceu”, é sua conclusão contundente.

Do ponto de vista esportivo, as coisas estão indo bem para os frísios. O Cambuur conseguiu subir para a VriendenLoterij Eredivisie ao terminar esta temporada em segundo lugar na Keuken Kampioen Divisie.