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Mauricio Pochettino despontou como um dos principais candidatos a assumir o comando do Manchester United, enquanto a pressão sobre Michael Carrick chega ao limite. Segundo relatos, o ex-técnico de Tottenham e Chelsea tem interesse em voltar à Premier League caso a diretoria do clube decida fazer uma mudança durante a pausa para jogos de seleções.

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Pochettino está disposto a assumir o comando do Manchester United

A situação do comando técnico do Manchester United chegou a um ponto crítico após o caótico empate por 4 a 4 com o Aston Villa. Com o clube em 18º lugar na Premier League depois de vencer apenas uma das dez primeiras partidas, a diretoria está sob enorme pressão para agir. Pochettino, que atualmente comanda a seleção dos Estados Unidos, teria manifestado disposição para assumir o cargo caso ele fique vago. O interesse surge enquanto a diretoria do United avalia se deve dispensar Carrick antes da difícil viagem para enfrentar o Liverpool em 22 de novembro.

Apesar de seu compromisso com a seleção dos Estados Unidos até a Copa do Mundo de 2030, acredita-se que o contrato do argentino contenha cláusulas específicas que facilitariam sua ida para um clube europeu de elite. Segundo a BBC Sport, Pochettino é admirado há muito tempo por figuras influentes em Old Trafford, incluindo Sir Alex Ferguson. O lendário escocês já manifestou apoio à contratação do técnico em várias ocasiões, por considerar que sua abordagem tática e seu histórico de desenvolvimento de jovens talentos combinam perfeitamente com a identidade do Manchester United. No entanto, para contratá-lo, o United precisaria acionar uma cláusula de rescisão avaliada em aproximadamente US$ 10 milhões (£ 7,4 milhões).

Carrick está por um fio após sequência ruim

A passagem de Michael Carrick pelo comando se deteriorou rapidamente depois que ele assumiu o cargo em definitivo, em maio. O clube vive seu pior início de campanha no campeonato nacional em quatro décadas e está apenas um ponto acima da lanterna. Uma reunião decisiva entre o acionista minoritário Sir Jim Ratcliffe, o diretor executivo Omar Berrada e o diretor de futebol Jason Wilcox está marcada para acontecer em Mônaco e definir o futuro de Carrick. Embora já estivesse agendada, a reunião terá como prioridade inevitável a situação do técnico, diante do desempenho defensivo desastroso da equipe, que já sofreu 19 gols.

Nos bastidores do clube, a avaliação é de que uma recomendação pela demissão de Carrick pode ser iminente. Segundo relatos, Pochettino está aberto à possibilidade de ir para Manchester, mas não é o único nome em análise. O United também sondou alternativas de destaque, como Unai Emery, Julian Nagelsmann, Antonio Conte e Eddie Howe. A diretoria ainda espera que seja possível terminar a temporada entre os cinco primeiros, mas reconhece que uma contratação rápida é necessária para salvar a campanha. Se houver uma mudança, o clube pretende comunicar a decisão pessoalmente a Carrick, em respeito à sua longa história com o Manchester United.

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Obstáculos financeiros e mudanças táticas

Contratar Pochettino envolveria mais do que pagar sua cláusula de rescisão. O United também precisaria negociar uma compensação financeira para sua equipe de auxiliares de confiança, incluindo Jesus Perez, seu assistente de longa data. Essa comissão técnica acompanhou Pochettino em passagens bem-sucedidas por Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain e Chelsea, oferecendo a estabilidade de que ele precisa para implementar seu sistema de pressão alta. A perspectiva de trazer uma equipe tão consolidada é atraente para um United que, nas últimas semanas, tem mostrado falta de entrosamento tático e de preparo físico, o que levou a críticas públicas de jogadores experientes como Bruno Fernandes e Lisandro Martinez.

As próximas 48 horas serão decisivas para os rumos do clube. Embora Carrick tenha tentado manter uma postura firme diante dos resultados ruins, os números e a disponibilidade de um alvo de longa data como Pochettino podem ter um peso grande demais para ser ignorado. A pausa para as seleções oferece uma rara oportunidade para que um novo técnico avalie o elenco antes do início da desgastante sequência de jogos no inverno.