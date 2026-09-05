O canal do Real abre fogo contra a arbitragem: a decisão teria sido diferente contra o Barcelona

O canal de televisão do Real Madrid afirmou que o pênalti perdido por Kylian Mbappé nos acréscimos do confronto entre Real Betis e o clube merengue deveria ter sido repetido, considerando que a decisão do árbitro de não marcar a falta dentro da área gerou grande polêmica.

De acordo com o jornal espanhol "As", o pênalti anulado a favor de Mbappé nos acréscimos da partida entre Real Betis e Real Madrid se tornou um dos casos de maior polêmica das primeiras rodadas da nova temporada do Campeonato Espanhol.

Minutos antes do lance decisivo, um gol do Real Madrid marcado por Carlos Espí foi anulado, mas a maior polêmica estourou aos 94 minutos, quando o goleiro do Real Betis defendeu a finalização do atacante francês.

Os jogadores do Real Madrid reclamaram da presença de um jogador do Real Betis dentro da área antes da execução da cobrança.

O árbitro tomou a decisão de não repetir o pênalti sob o argumento da interpretação, e a partida terminou com vitória do Real Betis por 1 a 0.

Essa decisão gerou um amplo debate, e o canal de televisão oficial do Real Madrid também comentou o assunto, destacando o erro do árbitro.

O canal madridista considerou que o zagueiro estava com o pé direito sobre a linha da área no momento da cobrança, antes de entrar nela, o que influenciou diretamente o final da jogada. Também apontou para Héctor Bellerín, que tocava a linha com um dos pés.

O canal de televisão do Real Madrid criticou duramente a atuação da arbitragem e classificou o que aconteceu como "uma contradição do árbitro", conforme estabelece a regra, expressando sua surpresa com o fato de "um árbitro não conhecer o próprio regulamento", e afirmando: "Isso é um erro técnico".

E prosseguiu: "Se isso tivesse acontecido com o Barcelona, o pênalti teria sido repetido, e se o gol de Espí fosse do Barcelona, talvez não tivesse sido anulado".

O canal madridista também apontou que o pênalti "não foi marcado por omissão ou incompetência".

Em sua análise do lance, o canal madridista explicou: "A falta (durante a execução do pênalti) não foi marcada, seja por descuido ou por incompetência".

Apesar das garantias da equipe de arbitragem de que Marc Bartra não pisou na linha, o canal do Real Madrid afirmou que, mesmo no caso de ele não ter tocado a linha, ele avançou e interferiu diretamente na jogada.

O canal criticou o fato de o árbitro de vídeo assistente Iglesias Villanueva não ter alertado o árbitro de campo Hernández Hernández para repetir o lance, por ser ele o responsável pela decisão final, encerrando sua posição direta após essa polêmica ao dizer: "O pênalti deveria ter sido repetido".



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