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Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

O Campeonato Saudita roubou seu rival: Haaland "espetacular" impõe seu domínio sobre a Premier League

Manchester City x Coventry
Manchester City
Coventry
Premier League
E. Haaland
O. Watkins
England
Noruega

Domínio total desde 2022

Erling Haaland segue confirmando sua condição como um dos atacantes mais perigosos da Premier League, não apenas com os pés, mas também com a cabeça, já que suas estatísticas lideram a lista de artilheiros em bolas aéreas desde o início de sua passagem pelo Manchester City.

Haaland colocou o Manchester City à frente do Coventry City, aos 26 minutos da partida entre as duas equipes disputada no Etihad Stadium, pela terceira rodada.

As estatísticas da rede Squawka revelaram que Haaland lidera a lista dos jogadores que mais marcaram de cabeça na Premier League desde sua chegada ao City na temporada 2022-2023, com um total de 20 gols.

Ollie Watkins, ex-estrela do Aston Villa, transferido neste verão para o Al-Hilal da Arábia Saudita, aparece na segunda colocação com 16 gols de cabeça, seguido por Chris Wood com 13 gols, enquanto Casemiro e Virgil van Dijk dividem a quarta posição com 11 gols cada.

Haaland começou sua temporada com dois gols nas duas primeiras rodadas do Campeonato Inglês, marcando um gol em cada partida contra Bournemouth e Crystal Palace, respectivamente, antes do confronto contra o Coventry na terceira rodada.

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