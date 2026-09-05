Erling Haaland segue confirmando sua condição como um dos atacantes mais perigosos da Premier League, não apenas com os pés, mas também com a cabeça, já que suas estatísticas lideram a lista de artilheiros em bolas aéreas desde o início de sua passagem pelo Manchester City.

Haaland colocou o Manchester City à frente do Coventry City, aos 26 minutos da partida entre as duas equipes disputada no Etihad Stadium, pela terceira rodada.

As estatísticas da rede Squawka revelaram que Haaland lidera a lista dos jogadores que mais marcaram de cabeça na Premier League desde sua chegada ao City na temporada 2022-2023, com um total de 20 gols.

Ollie Watkins, ex-estrela do Aston Villa, transferido neste verão para o Al-Hilal da Arábia Saudita, aparece na segunda colocação com 16 gols de cabeça, seguido por Chris Wood com 13 gols, enquanto Casemiro e Virgil van Dijk dividem a quarta posição com 11 gols cada.

Haaland começou sua temporada com dois gols nas duas primeiras rodadas do Campeonato Inglês, marcando um gol em cada partida contra Bournemouth e Crystal Palace, respectivamente, antes do confronto contra o Coventry na terceira rodada.