O ex-astro do Arsenal aumentou a expectativa em torno da iminente partida do Clássico Menor entre Al-Ahli e Al-Shabab pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Shabab recebe o Al-Ahli amanhã, sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita, Riade, pela décima segunda rodada da Liga Roshn.

O jornal saudita "Arriyadiyah" confirmou que o Al-Shabab está com o elenco completo, sem qualquer desfalque diante do Al-Ahli, tanto entre os jogadores locais quanto entre os estrangeiros, após a recuperação de todos os lesionados, em um fato raro para o clube.

O protagonista desse fato é o ganês Thomas Partey, ex-astro do Arsenal, que finalmente se recuperou da lesão que sofreu na coxa e que o afastou da equipe durante as últimas sete partidas.

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O jornal esclareceu que o alemão Thomas Letsch, técnico do Al-Shabab, pensa em escalar Partey como titular diante do Al-Ahli, no lugar do francês Yassine Adli no meio-campo.

Letsch vai definir a escalação titular hoje, quinta-feira, depois que a equipe realizar um treino leve no campo auxiliar.

O Al-Shabab conseguiu subir para a décima segunda posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, após somar 7 pontos nas últimas 3 partidas, elevando o saldo da equipe para 11 pontos, fruto de duas vitórias, 5 empates e 3 derrotas.

Por outro lado, o Al-Ahli ocupa a quinta posição na tabela de classificação com 21 pontos, conquistados em 7 vitórias e 3 derrotas, restando-lhe ainda uma partida adiada contra o rival tradicional Al-Nassr.