O campeão mundial e o enigma de Paris em destaque: os critérios da "France Football" viraram letra morta?

A revista francesa "France Football" surge para nós, todos os anos, para anunciar a lista de indicados ao prêmio da Bola de Ouro, e, como de costume nos últimos anos, a polêmica explode assim que os nomes são revelados.

Sempre se levanta o questionamento sobre o grau de transparência do prestigioso prêmio do mundo do futebol e sobre o quanto os critérios anunciados são de fato aplicados na escolha dos indicados ao prêmio.

E, apesar das tentativas da revista francesa de atualizar os regulamentos e conferir um caráter justo e objetivo, a lista de 2026 veio para gerar polêmica e levantar uma pergunta cujo teor é: os critérios anunciados são uma coisa e a realidade concreta dentro de campo é outra completamente diferente?

Os critérios anunciados da "France Football": são letra morta?

De acordo com os critérios oficiais adotados pela "France Football" para definir a votação da Bola de Ouro, a avaliação se baseia em três critérios principais e decisivos:

Desempenho individual e impacto decisivo: medir o quanto foi a contribuição individual do jogador e seus números de gols e assistências nos grandes jogos.

Desempenho coletivo e títulos: o quanto o jogador teve sucesso em liderar seu clube ou sua seleção na conquista de títulos e competições oficiais durante a temporada.

Fair play e conduta esportiva: respeito às regras do fair play e a incorporação do espírito esportivo dentro e fora de campo.

Mas, ao aplicar esses três itens à lista anunciada de 2026, descobrimos uma discrepância gritante e uma contradição que causa espanto, e que torna a lógica da escolha um enigma diante dos números e dos fatos.

Oyarzabal e Torres: quando a fama do Barcelona derrota o artilheiro do campeão mundial

A lista de indicados ao prêmio da Bola de Ouro deste ano registrou o que o jornal espanhol "Mundo Deportivo" descreveu como uma grande injustiça.

A ausência de Mikel Oyarzabal, capitão da Real Sociedad, e a presença de Ferran Torres, ex-jogador do Barcelona e atual jogador do Paris Saint-Germain, geraram grande polêmica, e até uma onda de indignação na Espanha.

Oyarzabal fez uma temporada excepcional sob todos os aspectos, tendo sido o pilar fundamental da Sociedad e a conduzindo a abraçar o título da Copa do Rei da Espanha, à custa do Atlético de Madrid.

E marcou 18 gols e deu 4 assistências em 40 partidas na última temporada com a Sociedad, sabendo-se que o time disputou apenas a LaLiga e a Copa do Rei.

E Oyarzabal coroou sua temporada com a marca mais importante de todas: conduzir a seleção da Espanha ao pódio de conquista da Copa do Mundo de 2026, tendo sido o principal artilheiro da "La Roja" no Mundial com um saldo de 5 gols e sendo titular em todas as partidas.

E, apesar de todos esses números e do desempenho individual notável, Oyarzabal não se encontrou na lista que incluiu 30 jogadores.

Por outro lado, encontramos que Ferran Torres está na lista, e o paradoxo aqui reside no fato de que Torres foi o substituto direto de Oyarzabal na seleção espanhola, e marcou um único gol, que veio na partida final contra a Argentina e com o qual a La Roja definiu o título.

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E, no âmbito local, Torres participou de 49 partidas em todas as competições com o Barcelona, marcou 21 gols, deu 3 assistências e foi campeão da LaLiga com o Barça.

E, se os critérios estão de fato sendo aplicados e Torres foi merecedor na opinião de quem o escolheu na lista, por que Oyarzabal não foi incluído?

E aqui surge outro questionamento, que é: a aura midiática desempenha um papel na escolha dos jogadores e define a comparação entre eles? Pois Torres jogou pelo Barcelona antes de sua transferência para o Paris Saint-Germain, o que o colocou sob grandes holofotes midiáticos, enquanto Oyarzabal paga o preço de sua lealdade à camisa da Real Sociedad, longe do alvoroço dos clubes de elite de grande torcida.





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Barcola e Mané: outro enigma na lista da Bola de Ouro

A polêmica não se limitou apenas à dupla da Espanha, já que veículos de imprensa franceses condenaram a ausência de Bradley Barcola, ex-jogador do Paris Saint-Germain e atual jogador do Liverpool.

Bradley Barcola foi excluído da lista, apesar das enormes conquistas que alcançou após uma trajetória de destaque notável com o Paris Saint-Germain e sua transferência retumbante para o Liverpool, contribuindo de forma efetiva e decisiva para os títulos e as grandes vitórias.

E Barcola marcou 13 gols e deu 7 assistências em 49 partidas com o Paris na última temporada, e contribuiu para a maior conquista com a manutenção do título da Liga dos Campeões da Europa.

Também foi um elemento importante na seleção da França na Copa do Mundo, e marcou 3 gols e deu outra assistência.

E ficou de fora Désiré Doué, jogador do Paris, apesar de seu histórico ter sido brilhante: 28 partidas como titular, de 41, 13 gols e 11 assistências com o Paris, num total de 24 participações.

O notável ponta também somou 3 gols e duas assistências com a seleção francesa.

E os dados disponíveis confirmam sua importância na Liga dos Campeões da Europa, onde marcou 5 gols e deu 4 assistências em 13 partidas na competição europeia.

Em contrapartida, a lista registrou a presença de nomes na mesma posição ou em outras posições ofensivas cujos números e cuja marca são muito menores.

Por exemplo, a lista incluiu, na posição de ponta, o senegalês Sadio Mané, jogador do Al-Nassr da Arábia Saudita, que participou do Mundial e deu uma assistência, e o Senegal não alcançou uma grande conquista, tendo se despedido da competição nas oitavas de final.

E, no âmbito local, marcou 14 gols e deu 9 assistências em 36 partidas, mas não foi o artilheiro do time, já que Cristiano Ronaldo o antecedeu, com mais que o dobro de seu saldo de gols (30 gols e 5 assistências), e, mesmo

assim, o astro português também não esteve na lista de indicados à Bola de Ouro.

A Bola de Ouro está perdendo sua credibilidade?

A grande polêmica levantada em torno dos nomes que estiveram na lista ou que foram excluídos coloca a Bola de Ouro diante de uma pergunta muito recorrente entre os acompanhantes, que é: o prêmio está perdendo sua credibilidade?

Resta esperar até o anúncio oficial do vencedor do prêmio na cerimônia que será realizada no próximo dia 26 de outubro, em Londres, e verificar o grau de aplicação dos critérios que a "France Football" afirma sempre respeitar, apesar da polêmica que provoca nos últimos anos.

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