O caminho dos EUA até a final da Copa do Mundo: partida confirmada nas oitavas de final, cenários possíveis na chave, calendário de jogos e mais informações

A Big Apple estava em polvorosa após o sucesso estrondoso do NY Knicks nas finais da NBA, e “A Cidade que Nunca Dorme” vai festejar a noite toda, junto com o resto do país, se os EUA erguerem o troféu da Copa do Mundo da FIFA no vizinho MetLife Stadium, no dia 19 de julho.

Embora os torcedores saibam que a jornada rumo à glória na Copa do Mundo é uma maratona e não uma corrida de velocidade, os fanáticos pela Seleção Masculina dos EUA estão empolgados com o início que suas estrelas do futebol tiveram no torneio. Eles começaram com tudo na estreia, marcando quatro gols contra o Paraguai, e seguiram com uma vitória por 2 a 0 sobre a Austrália, garantindo assim a liderança do Grupo D.

O próximo adversário dos EUA será a Bósnia-Herzegovina nas oitavas de final, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, nesta quarta-feira (1º de julho).

Deixe a GOAL mostrar a você todos os caminhos possíveis e os adversários que aguardam o time de Mauricio Pochettino daqui até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, e como você pode reservar ingressos para vê-los em ação em sua busca pela glória mundial.

Resultados e próximos jogos dos EUA na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Sexta-feira, 12 de junho EUA x Paraguai (18h, horário do Pacífico) Estádio SoFi, Inglewood EUA venceram por 4 a 1 Sexta-feira, 19 de junho EUA x Austrália (12h, horário do Pacífico) Lumen Field, Seattle Os EUA venceram por 2 a 0 Quinta-feira, 25 de junho EUA x Turquia (19h, horário do Pacífico) SoFi Stadium, Inglewood A Turquia venceu por 3 a 2 Quarta-feira, 1º de julho EUA x Bósnia e Herzegovina (17h, horário do Pacífico) Estádio Levi’s, Santa Clara Ingressos

A trajetória dos EUA até a final da Copa do Mundo de 2026

Como os EUA terminaram em primeiro lugar no Grupo D, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Se os EUA derrotarem a Bósnia e Herzegovina na quarta-feira, enfrentarão aBélgica ou o Senegal em Seattle nas oitavas de final. Caso os jogadores de Pochettino enfrentem a Bélgica, eles estarão ansiosos para se vingar da derrota por 5 a 2 sofrida contra os “Diabos Vermelhos” em Atlanta, em março.

Em seguida, poderiam enfrentar Espanha/Portugal nas quartas de final, França/Alemanha nas semifinais e Brasil/Argentina/Inglaterra na final.

Data (hora local do início da partida) Fase Local Possível confronto Ingressos 1º de julho (17h, horário do Pacífico) Oitavas de final Levi’s Stadium, Santa Clara EUA x Bósnia e Herzegovina Ingressos 6 de julho (17h, horário do Pacífico) Oitavas de final Lumen Field, Seattle Jogo 94: contra a Bélgica ou o Senegal Ingressos 10 de julho (12h, horário do Pacífico) Quartas de final SoFi Stadium, Inglewood Jogo 98: contra o vencedor do Jogo 93 Ingressos 14 de julho (14h CDT) Semifinais Estádio AT&T, Arlington Partida 101: contra o vencedor da Partida 97 Ingressos 19 de julho (15h ET) Final Estádio MetLife (East Rutherford) Partida 104: contra o vencedor da Partida 102 Ingressos

Grupo D – Classificação final

Posição Time Jogos disputados V E D Gols a favor Gos Diferença de gols Pontos Classificação 1º EUA 3 2 0 1 8 4 +4 6 Qualificado 2º Austrália 3 1 1 1 2 2 0 4 Classificado 3º Paraguai 3 1 1 1 2 4 -2 4 Classificado 4º Turquia 3 1 0 2 3 5 -2 3 Eliminado

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo nos EUA

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo nos EUA: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custaram a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Quem integra a seleção dos EUA para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a seleção oficial de 26 jogadores que representará os EUA na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição Jogador Clube atual Goleiros Matt Turner New England Revolution

Matt Freese New York City FC

Chris Brady Chicago Fire Zagueiros Chris Richards Crystal Palace

Tim Ream Charlotte FC

Antonee Robinson Fulham

Sergiño Dest PSV Eindhoven

Joe Scally Borussia Mönchengladbach

Miles Robinson FC Cincinnati

Mark McKenzie Toulouse

Auston Trusty Celtic

Alex Freeman Villarreal

Max Arfsten Columbus Crew Meio-campistas Tyler Adams AFC Bournemouth

Weston McKennie Juventus

Gio Reyna Borussia Mönchengladbach

Malik Tillman Bayer Leverkusen

Cristian Roldan Seattle Sounders

Sebastian Berhalter Vancouver Whitecaps Atacantes Christian Pulisic AC Milan

Folarin Balogun Mônaco

Timothy Weah Olympique de Marselha

Ricardo Pepi PSV Eindhoven

Haji Wright Coventry City

Brenden Aaronson Leeds United

Alejandro Zendejas Club América

Loja: Uniformes da Copa do Mundo da FIFA 2026 dos EUA

O uniforme titular de 2026, oficialmente chamado de “Stripes”, é uma interpretação ousada e literal da bandeira americana. Inspirado fortemente nas icônicas listras “Waldo” de 2012 e nos uniformes usados durante a Copa do Mundo de 1994 (a última vez que os EUA sediaram o evento), a camisa apresenta listras onduladas em vermelho e branco vibrantes na frente e nas mangas.

O design ondulado tem como objetivo imitar o aspecto de uma bandeira esvoaçando ao vento. Para equilibrar o padrão chamativo, o uniforme apresenta uma gola redonda em azul marinho clean e punhos nas mangas na mesma cor. A Nike utilizou sua nova tecnologia Aero-FIT, que prioriza leveza, respirabilidade e absorção de umidade para o calor do verão.

Em contraste com o visual brilhante do uniforme titular, o uniforme visitante — conhecido como “Stars” — adota uma abordagem mais “discreta”. A cor principal é um preto obsidiano/carbono profundo, proporcionando uma estética elegante e voltada para o estilo de vida, que funciona tanto dentro quanto fora de campo.

A característica que mais se destaca é um padrão sutil de estrelas em tons semelhantes, integrado diretamente ao tecido, que se torna mais visível sob as luzes do estádio. Detalhes em vermelho aparecem nos painéis laterais e na parte de trás do pescoço, enquanto o emblema da federação é apresentado com um acabamento prateado metálico para simbolizar a ambição do país anfitrião.

Como assistir aos jogos dos EUA com uma VPN

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada.

Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde a partida está sendo transmitida, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Você também pode conferir nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.



