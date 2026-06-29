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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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O caminho dos EUA até a final da Copa do Mundo: partida confirmada nas oitavas de final, cenários possíveis na chave, calendário de jogos e mais informações

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Estados Unidos da América
C. Pulisic
F. Balogun

Onde os co-anfitriões da Copa do Mundo vão jogar e contra quem poderão enfrentar se chegarem à final?

A Big Apple estava em polvorosa após o sucesso estrondoso do NY Knicks nas finais da NBA, e “A Cidade que Nunca Dorme” vai festejar a noite toda, junto com o resto do país, se os EUA erguerem o troféu da Copa do Mundo da FIFA no vizinho MetLife Stadium, no dia 19 de julho.

Embora os torcedores saibam que a jornada rumo à glória na Copa do Mundo é uma maratona e não uma corrida de velocidade, os fanáticos pela Seleção Masculina dos EUA estão empolgados com o início que suas estrelas do futebol tiveram no torneio. Eles começaram com tudo na estreia, marcando quatro gols contra o Paraguai, e seguiram com uma vitória por 2 a 0 sobre a Austrália, garantindo assim a liderança do Grupo D.

O próximo adversário dos EUA será a Bósnia-Herzegovina nas oitavas de final, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, nesta quarta-feira (1º de julho).

Deixe a GOAL mostrar a você todos os caminhos possíveis e os adversários que aguardam o time de Mauricio Pochettino daqui até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, e como você pode reservar ingressos para vê-los em ação em sua busca pela glória mundial.

Resultados e próximos jogos dos EUA na Copa do Mundo de 2026

Data

Partida (horário local do início)

Local

Resultado final / Ingressos

Sexta-feira, 12 de junho

EUA x Paraguai (18h, horário do Pacífico)

Estádio SoFi, Inglewood

EUA venceram por 4 a 1

Sexta-feira, 19 de junho

EUA x Austrália (12h, horário do Pacífico)

Lumen Field, Seattle

Os EUA venceram por 2 a 0

Quinta-feira, 25 de junho

EUA x Turquia (19h, horário do Pacífico)

SoFi Stadium, Inglewood

A Turquia venceu por 3 a 2

Quarta-feira, 1º de julho

EUA x Bósnia e Herzegovina (17h, horário do Pacífico)

Estádio Levi’s, Santa Clara

Ingressos

A trajetória dos EUA até a final da Copa do Mundo de 2026

Como os EUA terminaram em primeiro lugar no Grupo D, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Se os EUA derrotarem a Bósnia e Herzegovina na quarta-feira, enfrentarão aBélgica ou o Senegal em Seattle nas oitavas de final. Caso os jogadores de Pochettino enfrentem a Bélgica, eles estarão ansiosos para se vingar da derrota por 5 a 2 sofrida contra os “Diabos Vermelhos” em Atlanta, em março.

Em seguida, poderiam enfrentar Espanha/Portugal nas quartas de final, França/Alemanha nas semifinais e Brasil/Argentina/Inglaterra na final.

Data (hora local do início da partida)

Fase

Local

Possível confronto

Ingressos

1º de julho (17h, horário do Pacífico)

Oitavas de final

Levi’s Stadium, Santa Clara

EUA x Bósnia e Herzegovina

Ingressos

6 de julho (17h, horário do Pacífico)

Oitavas de final

Lumen Field, Seattle

Jogo 94: contra a Bélgica ou o Senegal

Ingressos

10 de julho (12h, horário do Pacífico)

Quartas de final

SoFi Stadium, Inglewood

Jogo 98: contra o vencedor do Jogo 93

Ingressos

14 de julho (14h CDT)

Semifinais

Estádio AT&T, Arlington

Partida 101: contra o vencedor da Partida 97

Ingressos

19 de julho (15h ET)

Final

Estádio MetLife (East Rutherford)

Partida 104: contra o vencedor da Partida 102

Ingressos

Grupo D – Classificação final

Posição

Time

Jogos disputados

V

E

D

Gols a favor

Gos

Diferença de gols

Pontos

Classificação

EUA

3

2

0

1

8

4

+4

6

Qualificado

Austrália

3

1

1

1

2

2

0

4

Classificado

Paraguai

3

1

1

1

2

4

-2

4

Classificado

Turquia

3

1

0

2

3

5

-2

3

Eliminado

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo nos EUA

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo nos EUA: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custaram a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria

Fase de Grupos

Oitavas de final – Quartas de final

Semifinais e Final

Categoria 1

US$ 250 – US$ 400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Categoria 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Categoria 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Categoria 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

Quem integra a seleção dos EUA para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a seleção oficial de 26 jogadores que representará os EUA na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição

Jogador

Clube atual

Goleiros

Matt Turner

New England Revolution


Matt Freese

New York City FC


Chris Brady

Chicago Fire

Zagueiros

Chris Richards

Crystal Palace


Tim Ream

Charlotte FC


Antonee Robinson

Fulham


Sergiño Dest

PSV Eindhoven


Joe Scally

Borussia Mönchengladbach


Miles Robinson

FC Cincinnati


Mark McKenzie

Toulouse


Auston Trusty

Celtic


Alex Freeman

Villarreal


Max Arfsten

Columbus Crew

Meio-campistas

Tyler Adams

AFC Bournemouth


Weston McKennie

Juventus


Gio Reyna

Borussia Mönchengladbach


Malik Tillman

Bayer Leverkusen


Cristian Roldan

Seattle Sounders


Sebastian Berhalter

Vancouver Whitecaps

Atacantes

Christian Pulisic

AC Milan


Folarin Balogun

Mônaco


Timothy Weah

Olympique de Marselha


Ricardo Pepi

PSV Eindhoven


Haji Wright

Coventry City


Brenden Aaronson

Leeds United


Alejandro Zendejas

Club América

Loja: Uniformes da Copa do Mundo da FIFA 2026 dos EUA

O uniforme titular de 2026, oficialmente chamado de “Stripes”, é uma interpretação ousada e literal da bandeira americana. Inspirado fortemente nas icônicas listras “Waldo” de 2012 e nos uniformes usados durante a Copa do Mundo de 1994 (a última vez que os EUA sediaram o evento), a camisa apresenta listras onduladas em vermelho e branco vibrantes na frente e nas mangas.

O design ondulado tem como objetivo imitar o aspecto de uma bandeira esvoaçando ao vento. Para equilibrar o padrão chamativo, o uniforme apresenta uma gola redonda em azul marinho clean e punhos nas mangas na mesma cor. A Nike utilizou sua nova tecnologia Aero-FIT, que prioriza leveza, respirabilidade e absorção de umidade para o calor do verão.

Em contraste com o visual brilhante do uniforme titular, o uniforme visitante — conhecido como “Stars” — adota uma abordagem mais “discreta”. A cor principal é um preto obsidiano/carbono profundo, proporcionando uma estética elegante e voltada para o estilo de vida, que funciona tanto dentro quanto fora de campo.

A característica que mais se destaca é um padrão sutil de estrelas em tons semelhantes, integrado diretamente ao tecido, que se torna mais visível sob as luzes do estádio. Detalhes em vermelho aparecem nos painéis laterais e na parte de trás do pescoço, enquanto o emblema da federação é apresentado com um acabamento prateado metálico para simbolizar a ambição do país anfitrião.

Como assistir aos jogos dos EUA com uma VPN

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada.

Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde a partida está sendo transmitida, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Você também pode conferir nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.