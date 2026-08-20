O calcio, uma paixão saudita: história de um amor italiano que ultrapassou as fronteiras dos gramados

Viraram noites até as primeiras horas da manhã para acompanhar uma partida na Itália, decoraram os nomes das estrelas e dos clubes e discutiram sobre os resultados como se dissessem respeito aos times de sua própria cidade. Foi assim que começou a paixão pelo Campeonato Italiano em gerações de torcedores na Arábia Saudita, antes de se transformar, com o passar dos anos, em parte enraizada da cultura do futebol no reino.

O novo documentário "Calcio: paixão saudita", apresentado pela stc tv em parceria com a Footballco, registra essa jornada que começou diante das telas de televisão e continuou com a evolução da tecnologia, o surgimento das plataformas digitais e das associações de torcedores, até que a paixão pelo Calcio chegou aos gramados sauditas.

O filme tem cerca de 20 minutos e volta aos anos em que o acesso às partidas do Campeonato Italiano exigia muita espera e busca, quando o torcedor acertava o horário do jogo e se preparava para virar a noite a fim de assistir ao seu time favorito.

Com o tempo, a relação ultrapassou os limites de simplesmente acompanhar os jogos, e cada torcedor passou a ter um clube que defende, amigos que compartilham o mesmo sentimento de pertencimento e rituais próprios que se repetem a cada rodada do Calcio.

5 cidades que resumem a história



O filme transita entre Riade, Jidá, Kuwait, Roma e Milão, para contar uma única história a partir de ângulos diferentes.

Na Arábia Saudita, a câmera encontra os torcedores que viveram os primórdios dessa paixão, enquanto na Itália volta ao berço dos clubes e da competição que criaram essa relação.

A jornada revela como o amor pelo Calcio cruzou milhares de quilômetros e, depois, se fixou no coração de torcedores sauditas que o preservaram por anos e o transmitiram aos seus filhos.

Vozes que se ligaram à memória do Calcio



O filme resgata as lembranças do Campeonato Italiano por meio de nomes que ficaram associados, na mente do público árabe, a essa competição.

Hisham Al-Khalsi, um dos mais famosos apresentadores de programas sobre o Calcio no mundo árabe, participa do resgate do período em que os programas de televisão contribuíram para apresentar as estrelas e os clubes do Campeonato Italiano ao público.

O narrador Khaled Al-Ghoul também fala sobre os anos em que sua voz esteve ligada às mais importantes partidas do Calcio, enquanto Michele Ciccarese, diretor comercial e de marketing da liga do Campeonato Italiano, destaca a importância da Arábia Saudita e da região no presente e no futuro da competição.

O filme também dá espaço aos torcedores do Calcio na Arábia Saudita, começando pelas pessoas que fundaram as associações e participaram dos antigos fóruns, até chegar a uma nova geração que encontrou essa paixão diante de si por meio das plataformas digitais.

Dos fóruns às associações de torcedores



A evolução da relação não parou no acompanhamento das partidas.

Com a difusão da internet, os fóruns e os grupos de conversa se transformaram em ponto de encontro para os fãs de Juventus, Milan, Inter e Napoli, antes de esses grupos passarem para associações mais organizadas.

Com o tempo, os jogos se tornaram uma ocasião para encontrar os amigos, vestir as camisas dos clubes, trocar debates, celebrar as vitórias e suportar as derrotas com pessoas que compartilham o mesmo sentimento de pertencimento.

O filme registra essa transformação por meio de torcedores que pertencem a duas gerações diferentes, para comparar a experiência de assistir aos jogos no passado com a maneira de acompanhar o Calcio hoje.

Quando o Calcio chegou à Arábia Saudita



A recepção da Supercopa da Itália pela Arábia Saudita acrescentou um novo capítulo a essa história.

Pela primeira vez, muitos torcedores encontraram a oportunidade de assistir às estrelas e aos clubes do Calcio em solo do reino, em vez de se contentarem em acompanhá-los pelas telas.

As arquibancadas se encheram de bandeiras e camisas italianas, e os torcedores sauditas encontraram seus pares vindos da Itália, transformando a relação que começou à distância em uma experiência direta dentro dos gramados.

Essa aproximação se estendeu também ao lado técnico, com a transferência de treinadores e jogadores do Campeonato Italiano para o Campeonato Saudita, levando consigo suas experiências e ideias futebolísticas para uma nova experiência.

Uma ponte entre duas gerações



A tecnologia mudou a maneira de acompanhar o Campeonato Italiano, mas não mudou os sentimentos do público em relação a ele.

Depois de anos em que o torcedor esperava o horário da partida e virava a noite por ela, o acesso ao conteúdo esportivo se tornou mais fácil com a transmissão digital.

O filme destaca o papel da stc tv em conectar as gerações, pois dá ao novo torcedor a oportunidade de acompanhar o Calcio com facilidade, ao mesmo tempo em que traz de volta ao torcedor antigo as lembranças de uma fase diferente, na qual a partida era um acontecimento que ele aguardava a semana inteira.

E, entre as duas experiências, a mesma história continua.

Uma paixão que passa de uma geração a outra

O filme chega, ao seu final, à ideia central que reúne todos esses detalhes e deixa claro que o amor pelo Calcio na Arábia Saudita já não é apenas um interesse por uma competição europeia, mas se tornou parte da memória de gerações inteiras.

Um pai que assiste à partida com o filho, amigos que discordam sobre seus clubes favoritos e crianças que vestem camisas de clubes cujos nomes conheceram antes de visitar suas cidades.

A maneira de assistir mudou, a tecnologia evoluiu e as gerações se sucederam, mas a relação permaneceu como era.

"Calcio: paixão saudita" conta a história de uma paixão que começou por trás das telas, depois saiu para a realidade e continuou até se tornar um legado futebolístico que passa de uma geração a outra.