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O calcio, uma paixão saudita: história de um amor italiano que ultrapassou as fronteiras dos gramados

Inter de Milão x A.C. Monza
Inter de Milão
A.C. Monza
Campeonato Italiano
Udinese x Como
Udinese
Como
Genoa x Napoli
Genoa
Napoli
Parma x Cagliari
Parma
Cagliari
Venezia x Lecce
Venezia
Lecce
Frosinone x Juventus
Frosinone
Juventus
Torino x Milan
Torino
Milan
Atalanta x Sassuolo
Atalanta
Sassuolo
Bologna x Lazio
Bologna
Lazio
Roma x Fiorentina
Roma
Fiorentina
Milan x Venezia
Itália
Arábia Saudita

Novo documentário conta uma história de amor que não se apagou

Viraram noites até as primeiras horas da manhã para acompanhar uma partida na Itália, decoraram os nomes das estrelas e dos clubes e discutiram sobre os resultados como se dissessem respeito aos times de sua própria cidade. Foi assim que começou a paixão pelo Campeonato Italiano em gerações de torcedores na Arábia Saudita, antes de se transformar, com o passar dos anos, em parte enraizada da cultura do futebol no reino.

O novo documentário "Calcio: paixão saudita", apresentado pela stc tv em parceria com a Footballco, registra essa jornada que começou diante das telas de televisão e continuou com a evolução da tecnologia, o surgimento das plataformas digitais e das associações de torcedores, até que a paixão pelo Calcio chegou aos gramados sauditas.

O filme tem cerca de 20 minutos e volta aos anos em que o acesso às partidas do Campeonato Italiano exigia muita espera e busca, quando o torcedor acertava o horário do jogo e se preparava para virar a noite a fim de assistir ao seu time favorito.

Com o tempo, a relação ultrapassou os limites de simplesmente acompanhar os jogos, e cada torcedor passou a ter um clube que defende, amigos que compartilham o mesmo sentimento de pertencimento e rituais próprios que se repetem a cada rodada do Calcio.

5 cidades que resumem a história

O filme transita entre Riade, Jidá, Kuwait, Roma e Milão, para contar uma única história a partir de ângulos diferentes.

Na Arábia Saudita, a câmera encontra os torcedores que viveram os primórdios dessa paixão, enquanto na Itália volta ao berço dos clubes e da competição que criaram essa relação.

A jornada revela como o amor pelo Calcio cruzou milhares de quilômetros e, depois, se fixou no coração de torcedores sauditas que o preservaram por anos e o transmitiram aos seus filhos.

Vozes que se ligaram à memória do Calcio

O filme resgata as lembranças do Campeonato Italiano por meio de nomes que ficaram associados, na mente do público árabe, a essa competição.

Hisham Al-Khalsi, um dos mais famosos apresentadores de programas sobre o Calcio no mundo árabe, participa do resgate do período em que os programas de televisão contribuíram para apresentar as estrelas e os clubes do Campeonato Italiano ao público.

O narrador Khaled Al-Ghoul também fala sobre os anos em que sua voz esteve ligada às mais importantes partidas do Calcio, enquanto Michele Ciccarese, diretor comercial e de marketing da liga do Campeonato Italiano, destaca a importância da Arábia Saudita e da região no presente e no futuro da competição.

O filme também dá espaço aos torcedores do Calcio na Arábia Saudita, começando pelas pessoas que fundaram as associações e participaram dos antigos fóruns, até chegar a uma nova geração que encontrou essa paixão diante de si por meio das plataformas digitais.

Dos fóruns às associações de torcedores

A evolução da relação não parou no acompanhamento das partidas.

Com a difusão da internet, os fóruns e os grupos de conversa se transformaram em ponto de encontro para os fãs de Juventus, Milan, Inter e Napoli, antes de esses grupos passarem para associações mais organizadas.

Com o tempo, os jogos se tornaram uma ocasião para encontrar os amigos, vestir as camisas dos clubes, trocar debates, celebrar as vitórias e suportar as derrotas com pessoas que compartilham o mesmo sentimento de pertencimento.

O filme registra essa transformação por meio de torcedores que pertencem a duas gerações diferentes, para comparar a experiência de assistir aos jogos no passado com a maneira de acompanhar o Calcio hoje.

 Assista ao Campeonato Italiano na stc tvAssista agora!

Quando o Calcio chegou à Arábia Saudita


A recepção da Supercopa da Itália pela Arábia Saudita acrescentou um novo capítulo a essa história.

Pela primeira vez, muitos torcedores encontraram a oportunidade de assistir às estrelas e aos clubes do Calcio em solo do reino, em vez de se contentarem em acompanhá-los pelas telas.

As arquibancadas se encheram de bandeiras e camisas italianas, e os torcedores sauditas encontraram seus pares vindos da Itália, transformando a relação que começou à distância em uma experiência direta dentro dos gramados.
Essa aproximação se estendeu também ao lado técnico, com a transferência de treinadores e jogadores do Campeonato Italiano para o Campeonato Saudita, levando consigo suas experiências e ideias futebolísticas para uma nova experiência.

Uma ponte entre duas gerações


A tecnologia mudou a maneira de acompanhar o Campeonato Italiano, mas não mudou os sentimentos do público em relação a ele.

Depois de anos em que o torcedor esperava o horário da partida e virava a noite por ela, o acesso ao conteúdo esportivo se tornou mais fácil com a transmissão digital.

O filme destaca o papel da stc tv em conectar as gerações, pois dá ao novo torcedor a oportunidade de acompanhar o Calcio com facilidade, ao mesmo tempo em que traz de volta ao torcedor antigo as lembranças de uma fase diferente, na qual a partida era um acontecimento que ele aguardava a semana inteira.

E, entre as duas experiências, a mesma história continua.

Uma paixão que passa de uma geração a outra

O filme chega, ao seu final, à ideia central que reúne todos esses detalhes e deixa claro que o amor pelo Calcio na Arábia Saudita já não é apenas um interesse por uma competição europeia, mas se tornou parte da memória de gerações inteiras.

Um pai que assiste à partida com o filho, amigos que discordam sobre seus clubes favoritos e crianças que vestem camisas de clubes cujos nomes conheceram antes de visitar suas cidades.

A maneira de assistir mudou, a tecnologia evoluiu e as gerações se sucederam, mas a relação permaneceu como era.

"Calcio: paixão saudita" conta a história de uma paixão que começou por trás das telas, depois saiu para a realidade e continuou até se tornar um legado futebolístico que passa de uma geração a outra.

O filme está disponível na stc tv.

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