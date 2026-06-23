O caixa está cheio em Dordrecht: o Fenerbahçe paga uma fortuna por Dirk Kuijt

A transferência de Dirk Kuijt para o Fenerbahçe rendeu ao FC Dordrecht várias centenas de milhares, segundo informa a revista Voetbal International. O diretor-geral Hans de Zeeuw está muito satisfeito com a compensação financeira, que a revista semanal descreve como o prêmio máximo.

Kuijt, de 45 anos, se despediu de Dordrecht na segunda-feira. O ex-jogador da seleção nacional assinará em breve um contrato como treinador adjunto do Fenerbahçe.

Como Kuijt havia renovado seu contrato com o Dordrecht por mais dois anos em abril, os turcos tiveram que indenizar financeiramente o clube de Dordrecht.

“Segundo informações, teria sido pago um valor de várias centenas de milhares de euros para liberar Kuijt”, escrevem os jornalistas Joost Blaauwhof e Tim van Duijn.

No segundo colocado da Süper Lig, Kuijt será o assistente de Ismail Kartal. Entre 2012 e 2015, ele esteve sob contrato com o Fener como jogador.

Rick Adjei, o assistente técnico do Go Ahead Eagles, é cotado para suceder Kuijt em Dordrecht.

O técnico de 42 anos já trabalhou no clube sob o comando de Melvin Boel e agora pode retornar como técnico principal.