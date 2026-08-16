Como informa a kicker, o goleiro alemão, que ainda tem contrato com o SC Freiburg, está "há muito insatisfeito" com a atuação da Epic Sports. A agência de empresários do amplamente conhecido e excêntrico Ali Barat teria "também animado e mantido motivado" o jogador de 24 anos "com três cenários atraentes de se-então".

Segundo a publicação, os empresários teriam sugerido a Atubolu que ele era, entre outros, um forte candidato a transferência para Borussia Dortmund, Milan e Aston Villa caso o titular de cada um desses clubes saísse.

No BVB, esse nome é Gregor Kobel. Embora no verão passado realmente tenha havido rumores concretos de saída em torno do suíço, eles esfriaram completamente antes e durante a temporada 2025/26. A kicker acrescenta, ainda assim, que Atubolu de fato era "muito bem cotado" em Dortmund para o caso de uma saída repentina de Kobel.

Noah Atubolu em dilema de transferência: no SC Freiburg, a arquibancada o ameaça

Como esse caso, porém, não vai acontecer e também em Aston Villa e Milan os goleiros titulares Emiliano Martinez e Mike Maignan vão permanecer, os interessados sugeridos pelos empresários na verdade nunca foram opções reais.

O que acontece agora com Atubolu? Em Breisgau, o goleiro alemão, que sob o novo técnico da seleção Jürgen Klopp espera sua chance na seleção principal, não tem mais futuro. Depois de Atubolu informar os dirigentes do clube no fim da última temporada sobre seu desejo de sair e recusar uma renovação contratual, o Freiburg buscou imediatamente em Mio Backhaus, do Werder Bremen, um substituto caro. Com uma taxa de transferência de 12 milhões de euros, Backhaus é inclusive a contratação mais cara da história do clube.

Transferência de Atubolu: quatro clubes ainda estariam na disputa

O contrato de Atubolu com o SCF vai até 2027, e o clube da Bundesliga exige, segundo a kicker , de 15 a 20 milhões de euros em caso de interesse concreto. Isso agora supostamente existe por parte do Olympique de Marselha após a saída de Geronimo Rulli para o Manchester City. No entanto, o tradicional clube francês teria sido rejeitado de início recentemente com uma oferta claramente baixa demais. Uma segunda proposta deve ser apresentada em breve.

Também AFC Bournemotuh, da Premier League, Napoli e Juventus é apontado como interessado em contratar Atubolu. Segundo a kicker , porém, os três clubes ainda não fizeram uma proposta concreta em Breisgau.

Enquanto isso, Atubolu já voltou aos treinos com o grupo do Freiburg após um longo período com trabalhos individuais. No próximo fim de semana, começam os campeonatos na Inglaterra, Itália e França. A pressão do tempo sobre Atubolu e seus empresários, portanto, continua aumentando.