O pró do fracasso na transferência de Said El Mala para o BVB

Por Jochen Tittmar

Ao sair da disputa pela transferência de Said El Mala após semanas de negociações arrastadas e várias ofertas recusadas, o Borussia Dortmund envia um sinal claro. Do ponto de vista esportivo e financeiro, o fim deliberadamente escolhido para a novela foi coerente.

Ninguém contesta o talento de El Mala. Com 13 gols e cinco assistências, o jovem fez uma forte temporada de estreia pelo Colônia. Ainda assim, os fatos são claros: trata-se de exatamente uma temporada bem-sucedida no futebol profissional. Sem participação em competição europeia, sem jogos regulares no ritmo de uma partida a cada três dias.

O BVB nunca havia pago muito mais do que 30 milhões de euros por uma contratação em sua história. Agora, gastar bem mais de 50 milhões, incluindo bônus, por um jogador de 19 anos sem experiência internacional teria sido simplesmente irresponsável. Isso sem nem entrar no enorme peso que essa quantia de repente significaria para o jogador.

No passado, o BVB foi ocasionalmente criticado por se deixar levar em negociações arrastadas. Por isso, a postura consequente da cúpula também é um passo na direção certa. Ao definir claramente um limite para a dor e agora levá-lo adiante, o Borussia manda uma mensagem clara ao mercado da bola: Dortmund não se deixa chantagear. Idealmente, essa firmeza fortalece a própria posição de negociação para futuras janelas de transferências.

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BVB agora pode resolver várias carências do elenco

Uma taxa de transferência recorde nesse patamar também teria abalado fortemente o orçamento restante. Agora, certamente há pressão de tempo, e o plano ou os planos B devem ser colocados em prática o quanto antes. Ainda assim, agora há maior margem de manobra e o dinheiro economizado pode ser distribuído entre várias frentes. Afinal, o elenco ainda precisa de profundidade e qualidade em várias posições.

Porque não basta apenas um ponta rápido e forte no drible como substituto de El Mala: o Dortmund ainda precisa, acima de tudo com urgência, de um volante estratégico, forte tanto na construção quanto nos duelos, além de um lateral-direito após a saída de Yan Couto.

A desistência de El Mala pode doer à primeira vista para alguns torcedores do BVB, mas ao mesmo tempo é uma vitória da razão financeira. O BVB mostra firmeza, preserva seu equilíbrio financeiro e pisa no freio no momento certo.

O contra do fracasso na transferência de Said El Mala para o BVB

Por Tim Ursinus

É claro que é compreensível que o BVB tenha se cansado em algum momento das exigências absurdas do Colônia. No entanto, o Borussia Dortmund também perde uma oportunidade gigantesca. Provavelmente, a chance não voltará a aparecer dessa forma para contratar o futuro jogador da seleção alemã de maneira tão "barata".

O potencial de Said El Mala é indiscutível, e um caminho até a elite mundial parece possível no caso dele. Que seu valor de mercado vá cair caso permaneça no Colônia é mais do que improvável, exceto talvez em caso de rebaixamento do clube renano.

Além disso, sob o comando do técnico Rene Wagner, ele ainda terá mais oportunidades para provar suas qualidades. El Mala tem enorme prestígio com o treinador e deve ter garantia de titularidade como um claro jogador de desequilíbrio. Isso já era perceptível pouco depois da separação de Lukas Kwasniok.

Portanto, o BVB também poderia ter liberado mais um ou outro milhão, que foi onde tudo fracassou no fim das contas. Os dois clubes não devem ter ficado tão distantes assim. Ainda mais porque o Borussia evidentemente estava totalmente convencido das qualidades do jogador de 19 anos.

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O BVB provavelmente poderia ter vendido Said El Mala com lucro

Caso contrário, Lars Ricken e companhia não teriam insistido tanto nem participado de tantas rodadas de negociação. Ainda assim, desaparece a perspectiva de, com uma contratação desse porte — e a chegada do talentoso ponta sem dúvida teria sido isso —, avançar para novas dimensões e mandar um recado à concorrência direta.

Além disso, era bem possível que El Mala se tornasse o próximo grande ativo de venda do Dortmund. Nos tempos atuais, não parece utópico que ele pudesse atingir, em uma revenda, cifras na faixa de Ousmane Dembele, Erling Haaland ou Jude Bellingham. Não por acaso, alguns clubes medianos da Premier League, como o Brentford, já bateram à porta. El Mala já tem mercado na Inglaterra.

Se El Mala permanecer saudável, isso não deve mudar. Afinal, seu estilo de jogo atraente e a frieza diante do gol já demonstrada prometem espetáculo suficiente para abrir ao máximo as carteiras dos donos bilionários dos clubes. Agora, o BVB provavelmente nunca saberá o que de tudo isso teria sido possível.